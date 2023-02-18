Алехандро Домингес поделился впечатлениями от участия в боксерском турнире в роли секунданта

Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес поделился впечатлением от участия в боксерском турнире.

«Мне очень понравилось на боксе, это было очень атмосферно и захватывающе. Роль секунданта? Ну что-то подсказывать я не мог, но очень болел за Эмилиано. Он провел очень хороший поединок, в котором мог выиграть. В такие моменты и сам хочешь выйти на ринг, так что не исключаю, что сделаю это в будущем. Ведь я сам тренируюсь по боксу. Мне очень нравится в России, здесь у меня много друзей, приятные и теплые отношения. Я обязательно буду приезжать еще», — приводит «Чемпионат» слова Домингеса.

Домингес выступил в роли секунданта аргентинца Эмилиано Пучеты, который 17 февраля провел бой против россиянина Магомеда Мадиева.