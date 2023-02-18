Кудряшов — о поединке со Штырковым: «У Вани будут большие проблемы»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мыслями о бое с Иваном Штырковым.

«Я принял вызов Штыркова. Будет ли поединок — все зависит от Ивана. Я свое согласие на апрель дал, но контракты не подписаны. Вес — супертяжелый, сколько раундов не знаю. Наверное, Ваня заказывает музыку, он же меня вызвал и хочет победить. Он записал видео, я ответил. Дальше пока дело не двинулось. Я его знать не знаю, ничего плохого не делал — откуда такой интерес? Мне психология понятна, но если я выйду боксировать, то это будет не тот Дима. У Вани будут большие проблемы — после первых ударов он скажет, что с него хватит, что он немного ошибся», — приводит «РБ Спорт» слова Кудряшова.

Поединок между Кудряшовым и Штырковым должен пройти 23 апреля на турнире PRAVDA Boxing.

Кудряшов одержал 25 побед и шесть раз потерпел поражение на профессиональном ринге. На счету Штыркова один бой и одна победа по правилам бокса.