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Олимпийский чемпион назвал комфортную сумму для жизни в месяц

08:35
Евгений Тищенко. Фото «СЭ»
Евгений Тищенко. Фото «СЭ»
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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко ответил на вопрос о том, какая сумма в месяц необходима для комфортной жизни.

«Да что у меня есть, мне хватает, чтобы комфортно прожить месяц. В диапазоне 100-150 тысяч рублей», — приводит слова Тищенко РБК.

Также Тищенко заявил, что многим полупрофессионалом нужно искать подработку, поэтому многие начинающие спортсмены подрабатывают тренерами.

«Работа тренером — хорошая деятельность. Ты учишь чему-то людей, детей каким-то навыкам. Я, может, и сам в будущем хотел бы быть тренером. Это хорошее занятие и полезное. Неблагодарная работа, но очень полезная», — добавил Тищенко.

Тищенко является олимпийским чемпионом Игр-2016, чемпионом мира и чемпионом Европы.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/61a912169a79478167cec634?ruid=NaN

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