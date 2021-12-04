Олимпийский чемпион назвал комфортную сумму для жизни в месяц
08:35
Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко ответил на вопрос о том, какая сумма в месяц необходима для комфортной жизни.
«Да что у меня есть, мне хватает, чтобы комфортно прожить месяц. В диапазоне 100-150 тысяч рублей», — приводит слова Тищенко РБК.
Также Тищенко заявил, что многим полупрофессионалом нужно искать подработку, поэтому многие начинающие спортсмены подрабатывают тренерами.
«Работа тренером — хорошая деятельность. Ты учишь чему-то людей, детей каким-то навыкам. Я, может, и сам в будущем хотел бы быть тренером. Это хорошее занятие и полезное. Неблагодарная работа, но очень полезная», — добавил Тищенко.
Тищенко является олимпийским чемпионом Игр-2016, чемпионом мира и чемпионом Европы.
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