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24 апреля 2016, 08:22

Головкин - о бое Хана и Альвареса: "Просто отдайте мне мой пояс"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Чемпион WBA (Super), WBC (Interim), IBO и IBF в среднем весе Геннадий Головкин после защиты титулов в бою с Домиником Уэйдом выразил намерение встретиться с победителем боя Сауль Альварес - Амир Хан. Напомним, что Альварес владеет чемпионским поясом WBC и считается безусловным фаворитом в поединке с Ханом. Бой состоится в Лас-Вегасе 7 мая. Головкин же сегодня ночью нокаутировал Уэйда во втором раунде.

- Я все еще чемпион. Но мне нужно громкое имя в соперники, - цитирует Boxing Scene Головкина. - Неважно, кто победит в бою Альвареса и Хана. Просто отдайте мне мой пояс. Мне он нужен.

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