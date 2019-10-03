56-летний Эвандер Холифилд вернется на ринг ради выставочного боя в Японии

Американский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд в 2020 году планирует провести выставочный поединок в Японии. Сейчас ему 56 лет, а уже 19 октября исполнится 57.

Точное место проведения поединка и соперник пока неизвестны. Как заявил сам Холифилд в интервью TMZ, он согласился на бой не ради денег, а ради благотворительности. «Главное — дать людям в Японии возможность увидеть единственного четырехкратного чемпиона мира в тяжелом весе», — также заявил американец.

Последний бой на профессиональном ринге Холифилд провел в 2011 году против Брайана Нильсена. Он одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.