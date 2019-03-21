Восемь россиян вошли в состав комиссий Международной ассоциации бокса

Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) утвердил членов комиссий, которые были выдвинуты национальными федерациями и предложены к одобрению президентом AIBA Гафуром Рахимовым, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
В состав комиссий вошли восемь россиян:
Молодежная комиссия – Саид Тулаков;
Комиссия тренеров – Зубер Джафаров;
Медицинская комиссия – Владислав Куршев;
Судейская комиссия – Валерий Рачков;
Техническая комиссия – Сумайд Халидов;
Женская комиссия – Ольга Домуладжанова;
Комиссия Всемирной серии бокса (WSB) – Кирилл Щекутьев.
Ранее главой комиссии по маркетингу был назначен генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Решение по финансовой комиссии и ее составу будет принято позднее.
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