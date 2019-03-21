Восемь россиян вошли в состав комиссий Международной ассоциации бокса

Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) утвердил членов комиссий, которые были выдвинуты национальными федерациями и предложены к одобрению президентом AIBA Гафуром Рахимовым, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В состав комиссий вошли восемь россиян:

Молодежная комиссия – Саид Тулаков;

Комиссия тренеров – Зубер Джафаров;

Медицинская комиссия – Владислав Куршев;

Судейская комиссия – Валерий Рачков;

Техническая комиссия – Сумайд Халидов;

Женская комиссия – Ольга Домуладжанова;

Комиссия Всемирной серии бокса (WSB) – Кирилл Щекутьев.



Ранее главой комиссии по маркетингу был назначен генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Решение по финансовой комиссии и ее составу будет принято позднее.