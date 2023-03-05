Бокс/ММА
Новости
ММА / UFC Бокс - Профессиональный Статьи Бокс - Любительский Олимпиада
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 15:04

Украинский боксер сделал совместное фото с российским чемпионом UFC

Украинца Ломаченко раскритиковали за совместное фото с россиянином Махачевым
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Василий Ломаченко.
Фото Global Look Press

Украинский боксер Василий Ломаченко подвергся критике со стороны соотечественников из-за общего фото с российским чемпионом UFC Исламом Махачевым. Спортсмены сделали совместно фото на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, эпизод попал на видео в соцсетях UFC.

31-летний Махачев (24-1) — чемпион UFC в легком весе, он одержал 12 побед подряд.

35-летний Ломаченко — двукратный победитель Олимпиады, бывший чемпион мира по версии WBA, WBO и WBC.

Василий Ломаченко
Ислам Махачев
Читайте также
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
«Теперь ван дер Сар будет правильно произносить фамилию «Кечинов»!» 25 лет назад красно-черный «Спартак» нокаутировал «Аякс»
В Польше сожгли предназначавшуюся Украине машину скорой помощи
Стало известно о подозрении на повторное начало сепсиса у Костомарова
СМИ сообщили о давлении Байдена на страны Балтии из-за их отношения к России
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины
Популярное видео
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поветкин пожелал Гассиеву победы в бою с Балогуном
Новости
RSS RSS
Все новости