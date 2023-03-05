Украинский боксер сделал совместное фото с российским чемпионом UFC

Украинца Ломаченко раскритиковали за совместное фото с россиянином Махачевым

Украинский боксер Василий Ломаченко подвергся критике со стороны соотечественников из-за общего фото с российским чемпионом UFC Исламом Махачевым. Спортсмены сделали совместно фото на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, эпизод попал на видео в соцсетях UFC.

31-летний Махачев (24-1) — чемпион UFC в легком весе, он одержал 12 побед подряд.

35-летний Ломаченко — двукратный победитель Олимпиады, бывший чемпион мира по версии WBA, WBO и WBC.