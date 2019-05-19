Уайлдер уверен, что встретится с Джошуа на ринге

Американец Деонтей Уайлдер, защитивший титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC в бою против соотечественника Доминика Бризила, отметил, что намерен встретится с обладателем поясов чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и WBO британцем Энтони Джошуа.

– Мощь – то, над чем мне не нужно работать на тренировках, – цитируетУайлдера Sky Sports. – Думаю, я проведу поединок с Джошуа. Этот бой должен состояться. Я правда верю, что это произойдет.

У Уайлдера на счету 41 победа и 1 ничья. Джошуа выиграл все свои 22 боя.