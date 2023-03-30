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Сегодня, 20:05

Сергей Ковалев отказался от боя за звание претендента на титул чемпиона мира

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший чемпион мира россиянин Сергей Ковалев отказался от боя за звание претендента на титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг против южноафриканца Табисо Мчуну.

«Этот бой не вызвал интереса у телеканалов, поэтому он не состоится. Мы будем рассматривать другие варианты для Ковалева», — приводит слова представителей Ковалева ТАСС.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Сергея Ковалева провести поединок против Табисо Мчуну.

Всего на его счету россиянина 35 побед (29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

Источник: https://tass.ru/sport/17409085
Бокс
Сергей Ковалев
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