Сергей Ковалев отказался от боя за звание претендента на титул чемпиона мира

Бывший чемпион мира россиянин Сергей Ковалев отказался от боя за звание претендента на титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг против южноафриканца Табисо Мчуну.

«Этот бой не вызвал интереса у телеканалов, поэтому он не состоится. Мы будем рассматривать другие варианты для Ковалева», — приводит слова представителей Ковалева ТАСС.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Сергея Ковалева провести поединок против Табисо Мчуну.

Всего на его счету россиянина 35 побед (29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.