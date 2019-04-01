Первоапрельская шутка? Кличко решил вернуться на ринг за 120 миллионов долларов

По информации Sport Arena, стриминговая платформа DAZN в ходе заключительного раунда трехмесячных переговоров убедила Владимира Кличко вернуться в ринг.

Украинец проведет три боя, за которое заработает 120 миллионов долларов. Как отмечается, предыдущее предложение увеличено на 40 миллионов долларов.

При этом имена соперников не называются. Отмечается лишь, что это будут самые значимые бои, которые будут наиболее привлекательны с точки зрения востребованности на рынке.

Как пишет издание, первый бой состоится в Киеве на НСК Олимпийский 25 мая.

"Организация боя в Киеве станет своеобразным подарком старшему брату, так как боксерский вечер пройдет 25 мая и будет одним из главных ивентов в рамках празднования Дня Киева", - отмечается в сообщении.