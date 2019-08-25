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Ковалев — Ярд: Полная запись боя

02:46
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В субботу, 24 августа, российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над британцем Энтони Ярдом в 11-м раунде техническом нокаутом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Бой проходил в Челябинске, в ледовом дворце «Трактор арена».

36-летний Ковалев победил 28-летнего Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для Ковалева эта победа стала 34-й в 38 поединках. На счету российского боксера три поражения и одна ничья. Ярд впервые уступил в своем 19-м бою на профессиональной арене.

Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO

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