Бахтовар Назиров: «Сделал серьезные выводы после Европейских игр-2019»

Трехкратный чемпион России и победитель Европейских игр 2015 года Бахтовар Назиров рассказал, как отреагировал на неудачу на Европейских играх в Минске, которая оставила его без домашнего чемпионата мира.

— Я всегда ставлю перед собой максимальные цели, и на чемпионате России в Самаре я думаю только о золотой медали. Если честно, то я очень сильно расстроился из-за того, что не попал на чемпионат мира. Это случилось из-за неудачи на Европейских играх в Минске, — приводит слова Назирова пресс-служба Федерация бокса России.

И сейчас остался небольшой осадок, такое забыть не получится. Но я сделал серьезные выводы — изменил свою подготовку и отношение к делу. Главное — чтобы это было не поздно. На чемпионате России буду стараться реабилитироваться. Также я буду стараться поехать на Олимпийские игры. Хотя я не люблю загадывать вперед, сейчас все мысли о выступлении в Самаре.

Назиров вышел в полуфинал чемпионата России, гарантировав себе минимум бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг. По итогам турнира в Самаре определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года.