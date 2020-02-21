Сыновья Рамзана Кадырова нокаутировали соперников на турнире в Москве

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — 12-летний Адам Кадыров и 14-летний Ахмад Кадыров — нокаутировали сверстников из Уганды на турнире по боксу «Время легенд» в Москве.

Адам отправил в нокаут ударом по корпусу Мукису Укаши, а Ахмад ударом в голову — Пола Ссебууфу (так фамилия написана на официальном сайте турнира). Оба поединка завершились во втором раунде. Спортсмены боксировали в защитных шлемах.

Теперь у Адама 4 победы, 0 поражений в детском боксе, а у Ахмада — 5 побед, 0 поражений. Как был объявлено до боев, у Укаши было 2 победы, 0 поражений, а у Ссебууфу — 3 победы, 0 поражений.

Сыновья главы Чечни выходили на бои в сопровождении хип-хоп исполнителя Тимати (и под его же музыку). Угловым у них был бывший боец UFC, а теперь боксер Абдулкерим Эдилов. 28-летний Эдилов (17-4 в ММА, 2-0 в боксе) провел бой на том же вечере бокса, в первом раунде нокаутировав 40-летнего Ибрахима Лабарана из Ганы (15-6).