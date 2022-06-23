Боец ММА Минаков назвал бредом шоу-поединок между Загитовой и боксером Батыргазиевым

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков прокомментировал предстоящий шоу-поединок между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и боксером Альбертом Батыргазиевым.

«Это абсолютный бред какой-то. Понятно же, что ситуация — абсурд. Фигуристка против боксера, или кто он там. Ну о каком бое может идти речь? Даже не стоит воспринимать тему всерьез. Ей уж тогда нужно пистолет в руку дать, и то ей на курок нажать и застрелить его сил не хватит», — приводит слова Минакова «РБК Спорт».

Ранее стало известно, что на Дне московского спорта 25 июня в «Лужниках» (Москва) Загитова проведет шоу-поединок с олимпийским чемпионом по боксу Батыргазиевым.