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Сегодня, 10:17

Боец ММА Минаков назвал бредом шоу-поединок между Загитовой и боксером Батыргазиевым

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Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков прокомментировал предстоящий шоу-поединок между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и боксером Альбертом Батыргазиевым.

«Это абсолютный бред какой-то. Понятно же, что ситуация — абсурд. Фигуристка против боксера, или кто он там. Ну о каком бое может идти речь? Даже не стоит воспринимать тему всерьез. Ей уж тогда нужно пистолет в руку дать, и то ей на курок нажать и застрелить его сил не хватит», — приводит слова Минакова «РБК Спорт».

Ранее стало известно, что на Дне московского спорта 25 июня в «Лужниках» (Москва) Загитова проведет шоу-поединок с олимпийским чемпионом по боксу Батыргазиевым.

Алина Загитова и&nbsp;Альберт Батыргазиев. Загитова проведет бой против олимпийского чемпиона по боксу. И настроена на победу
Источник: https://sportrbc.ru/news/62b36bd39a7947573b07100a
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