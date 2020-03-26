Сборная России по боксу по возвращении из Лондона чувствует себя отлично и находится под пристальным и постоянным контролем врачей, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее стало известно, что по возвращении на родину после отборочных соревнований на Олимпиаду-2020 в Лондоне у двоих турецких боксеров и их тренера был обнаружен коронавирус. Из-за чего Федерация бокса Турции обвинила МОК в безответственности.

Отмечается, что российские боксеры, вернувшиеся из Великобритании, сейчас тренируются в индивидуальном режиме дома, находясь в полной самоизоляции. Все они чувствуют себя отлично и находятся под пристальным и постоянным контролем врачей сборной.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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