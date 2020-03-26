Федерация бокса Турции осудила МОК за проведение квалификационных турниров к Олимпиаде-2020

Глава Федерации бокса Турции Эюп Гезгеч осудил МОК за проведение европейского олимпийского квалификационного турнира в Лондоне с риском для здоровья спортсменов.

— В то время как весь мир принимал крайние меры для борьбы с коронавирусом, я возумущен тем, что МОК и британское правительство позволили турниру начаться, хотя у многих из нас были проблемы, и почти все другие виды спорта закрылись, — цитирует The Guardian. — Это было безответственно. В результате, три члена нашей команды, к сожалению, оказались заражены коронавирусом.

Европейский квалификационный турнир по боксу в Лондоне был отменен после трех дней соревнований, которые проходили без зрителей.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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