Объявлен состав женской сборной России на чемпионат Европы

Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский объявил состав команды на чемпионат Европы. Турнир пройдет в городе Алькобендас (Испания) с 24 по 31 августа.

— Вчера провели контрольные спарринги, определились с составом команды на чемпионат Европы. Осталось поработать несколько дней на сборе в Туапсе, 21 августа вылетаем в Испанию. Настроение у команды боевое. Надо как минимум повторить результат прошлого года, когда мы были первыми в общекомандном зачете. Состав у нас хороший, думаю, нам это по плечу, — заявил Шидловский.

Состав команды выглядит следующим образом:

48 кг — Юлия Чумгалакова

51 кг — Елена Савельева

54 кг — Карина Тазабекова

57 кг — Дарья Абрамова

60 кг — Анастасия Белякова

64 кг — Орнелла Хетеева

69 кг — Дарима Сандакова

75 кг — Анастасия Шамонова

81 кг — Анна Иванова

свыше 81 кг — Зенфира Магомедалиева