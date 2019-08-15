Объявлен состав женской сборной России на чемпионат Европы
Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский объявил состав команды на чемпионат Европы. Турнир пройдет в городе Алькобендас (Испания) с 24 по 31 августа.
— Вчера провели контрольные спарринги, определились с составом команды на чемпионат Европы. Осталось поработать несколько дней на сборе в Туапсе, 21 августа вылетаем в Испанию. Настроение у команды боевое. Надо как минимум повторить результат прошлого года, когда мы были первыми в общекомандном зачете. Состав у нас хороший, думаю, нам это по плечу, — заявил Шидловский.
Состав команды выглядит следующим образом:
48 кг — Юлия Чумгалакова
51 кг — Елена Савельева
54 кг — Карина Тазабекова
57 кг — Дарья Абрамова
60 кг — Анастасия Белякова
64 кг — Орнелла Хетеева
69 кг — Дарима Сандакова
75 кг — Анастасия Шамонова
81 кг — Анна Иванова
свыше 81 кг — Зенфира Магомедалиева