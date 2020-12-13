Международная ассоциация любительского бокса приняла новую конституцию

Конгресс Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) проголосовал за принятие новой конституции, сообщает официальный сайт организации.

Новая конституция AIBA получила 84 голоса за, 25 против и 21 воздержался. Заседание конгресса прошло в онлайн-формате.

Накануне состоялись выборы президента AIBA, на которых победил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.