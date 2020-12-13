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Международная ассоциация любительского бокса приняла новую конституцию

13 декабря 2020, 23:23
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Конгресс Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) проголосовал за принятие новой конституции, сообщает официальный сайт организации.

Новая конституция AIBA получила 84 голоса за, 25 против и 21 воздержался. Заседание конгресса прошло в онлайн-формате.

Накануне состоялись выборы президента AIBA, на которых победил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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