Международная ассоциация любительского бокса приняла новую конституцию
13 декабря 2020, 23:23
Конгресс Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) проголосовал за принятие новой конституции, сообщает официальный сайт организации.
Новая конституция AIBA получила 84 голоса за, 25 против и 21 воздержался. Заседание конгресса прошло в онлайн-формате.
Накануне состоялись выборы президента AIBA, на которых победил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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