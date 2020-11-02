Мехонцев рассказал, что задержанный за драку боксер уже не является членом сборной России

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев в разговоре с «СЭ» рассказал, что 34-летний боксер Никита Иванов, который, по информации Telegram-канала Baza, задержан за драку, уже не входит в сборную России.

— Я знаком с Никитой Ивановым, он мой товарищ, мы с ним боксировали несколько раз, — рассказал «СЭ» Мехонцев. — Виделись с ним в Ульяновске на чемпионате России по боксу среди женщин. Он там поддерживал одну из участниц. Она то ли тренируется в его клубе, то ли ученица его тренера, точно не помню. На соревнованиях мы немного пообщались, пошутили, он был в совершенно нормальном состоянии — трезвый. Честно, я даже не знаю, что это произошло, пока сложно что-то комментировать. Желаю здоровья пострадавшему боксеру, — сказал Мехонцев.

— Является ли Иванов членом сборной России по боксу? Нет. Он раньше им был, был чемпионом Европы, но уже давно не выступает. Года с 2014 или 2015, — заявил Мехонцев. (Севастиан Терлецкий)