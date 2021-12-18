Бокс/ММА
Бокс - Любительский
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Любительский

Боксер Тищенко считает, что Бабанин достойно себя проявил в бою с Меконго

15:02
Теги:

Российский боксер Евгений Тищенко прокомментировал победу Максима Бабанина над камерунцем Оливье Даудом Меконго на боксерском вечере РЕН ТВ, который прошел в Самаре.

«Макс сломил наповал камерунца и доказал, что российская школа бокса самая сильная в мире. Меконго оказал достойное сопротивление, но Макс сломил его. Бой получился зрелищным и красивым. Макс Бабанин достойно себя проявил, тем более в бою против камерунского чемпиона», — приводит слова Тищенко РЕН ТВ.

В ночь на 18 декабря 33-летний Бабанин победил Меконго техническим нокаутом. Рефери принял решение остановить бой после второго раунда.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/916835-tishchenko-babanin-slomil-napoval-kamerunskogo-chempiona-1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Овечкин продолжает погоню за Ягром! Он много бросал, накричал на партнера и забил в пустые ворота
Британский актер Том Фелтон отреагировал на скандал с Джоан Роулинг
0
Реклама