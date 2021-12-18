Боксер Тищенко считает, что Бабанин достойно себя проявил в бою с Меконго
15:02
Российский боксер Евгений Тищенко прокомментировал победу Максима Бабанина над камерунцем Оливье Даудом Меконго на боксерском вечере РЕН ТВ, который прошел в Самаре.
«Макс сломил наповал камерунца и доказал, что российская школа бокса самая сильная в мире. Меконго оказал достойное сопротивление, но Макс сломил его. Бой получился зрелищным и красивым. Макс Бабанин достойно себя проявил, тем более в бою против камерунского чемпиона», — приводит слова Тищенко РЕН ТВ.
В ночь на 18 декабря 33-летний Бабанин победил Меконго техническим нокаутом. Рефери принял решение остановить бой после второго раунда.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/916835-tishchenko-babanin-slomil-napoval-kamerunskogo-chempiona-1
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