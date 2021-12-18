Боксер Тищенко считает, что Бабанин достойно себя проявил в бою с Меконго

Российский боксер Евгений Тищенко прокомментировал победу Максима Бабанина над камерунцем Оливье Даудом Меконго на боксерском вечере РЕН ТВ, который прошел в Самаре.

«Макс сломил наповал камерунца и доказал, что российская школа бокса самая сильная в мире. Меконго оказал достойное сопротивление, но Макс сломил его. Бой получился зрелищным и красивым. Макс Бабанин достойно себя проявил, тем более в бою против камерунского чемпиона», — приводит слова Тищенко РЕН ТВ.

В ночь на 18 декабря 33-летний Бабанин победил Меконго техническим нокаутом. Рефери принял решение остановить бой после второго раунда.