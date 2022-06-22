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Сегодня, 15:56

Хрюнов ведет переговоры по организации боя между Загитовой и Бузовой

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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил о желании организовать поединок между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

Ранее стало известно, что на Дне московского спорта в «Лужниках» (Москва) Загитова проведет шоу-поединок с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым.

«В данный момент обсуждаем именно бой Загитовой с Бузовой. Ведем переговоры с командами. И думаю, мы вас очень сильно удивим. Сама идея привлекательна, поскольку существует много поклонников всего, что делают Загитова и Бузова. И существует такой красавчик типа меня, который решил всех собрать в одной точке. У нас есть красивые девушки. Есть возможность создать модель спортивного действа, куда придет большое число зрителей. И об этом совершенно точно будут говорить. Не смущает ли, что это женский бокс? Работая со мной, 11 человек стали чемпионами мира и пять стали миллионерами в долларах», — приводит слова Хрюнова RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1017540-hryunov-zagitova-buzova-poedinok
Бокс
Алина Загитова
Альберт Батыргазиев
Владимир Хрюнов
Ольга Бузова
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