Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что фигуристка Алина Загитова проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

«Это шоу, это не совсем спорт. Многие спортсмены пробуют после завершения профессиональной карьеры те виды спорта, которые были им недоступны. Нам были запрещены другие виды, так как работают разные виды мышц. Ну сравните фигурное катание и бокс — это несовместимые вещи. Когда же появляется возможность попробовать себя в чем-то новом, мы ей пользуемся. Это нормально», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова считает, что шоу-поединок с участием Загитовой может повлиять на развитие бокса.

«Такие мероприятия влияют на популяризацию спорта. Алина участвовала в турнире «Сильные фигуры». Вы не представляете, какая цитируемость была у гольфа в нашей стране и во всем мире после участия Алины. Все говорили о том, что фигуристка сыграла в гольф. Да, ее выступление привлечет внимание к боксу», — добавила Журова «СЭ».

Ранее сообщалось, что шоу-спарринг между Загитовой и Батыргазиевым состоится 25 июня в «Лужниках» на Дне московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.