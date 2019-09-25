Федерация бокса России опровергла новость о пьяном дебоше

Информация о пьяном дебоше известных российских боксеров в Екатеринбурге во время чемпионата мира по боксу, которая распространилась в СМИ, не соответствует действительности. Об этом «СЭ» заявили в пресс-службе Федерации бокса России.

— Нам ничего не известно о подобном инциденте. Информация похожа на вброс, — отметили в федерации. — Очень странно то, что в сообщении говорится о ночи с 19 на 20 сентября. 20 сентября состоялись полуфиналы чемпионата мира по боксу. Все прошло замечательно. Никаких сообщений о каких-то ночных инцидентах в Федерацию бокса России не поступало.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы имевшей место бурной вечернике с участием российских участников чемпионата мира по боксу в одном из отелей Екатеринбурга, во время которой произошли столкновения спортсменов с сотрудниками Росгвардии. (Олег Шамонаев)

Источник: бойцам Росгвардии пришлось успокаивать российских боксеров на ЧМ в Екатеринбурге