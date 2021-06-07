Сегодня в пригороде Парижа продолжится Европейская олимпийская квалификация среди боксеров. По традиции день будет состоять из двух стартов — дневная сессия начнется в 15.00 по московскому времени, вечерняя — в 19.00. И днем, и вечером поединки будут проходить на двух рингах.

По итогам первых двух дней в Токио уже отобразись следующие россияне и россиянки:

Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг), Андрей Замковой (до 69 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

На этой странице мы покажем в прямом эфире женские и мужские полуфинальные поединки.

Позже вечером на сайте «СЭ» вы также увидите прямые трансляции оставшихся полуфиналов, а завтра на турнире — день финалов.

День 4. Ринг А. Полуфиналы: женщины — 51-69-75 кг, мужчины — 69-81 кг.

День 4. Ринг B. Полуфиналы: женщины — 57-60-75 кг, мужчины — 52-75 кг.

Вечерняя сессия начнется в 19.00, она также будет доступна на сайте «Спорт-Экспресса».