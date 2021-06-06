Прямая трансляция Европейской олимпийской квалификации по боксу

С 4 по 8 июня во Франции идет турнир Европейской олимпийской квалификации среди боксеров в Токио-2020. Традиционно россияне и россиянки представлены во всех весовых категориях. Часть из них уже отобралась на Игры.

На Игры в столицу Японии уже точно едут Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг), Андрей Замковой (до 69 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг).

На этой странице мы покажем в прямом эфире четвертьфинальные поединки, а позднее на сайте «СЭ» вы также увидите прямые трансляции четвертьфиналов, полуфиналов и финалов турнира в остальных весовых категориях.

Начало прямого эфира Европейской олимпийской квалификации в 15.00 по московскому времени.

Вечерняя сессия начнется в 19.00, она также будет доступна на сайте «Спорт-Экспресса».

Вечер 3. Четвертьфиналы: мужчины — 63-91-91+ кг. Ринг А.

Ринг А. Первыми указаны спортсмены из красного угла.

Женщины, полусредний вес:

Ани Овсепян (Армения) — Саадат Далгатова (4) (Россия)

Мужчины, легкий вес:

Габиль Мамедов (Россия) — Ярослав Харцыз (Украина)

Дамиан Дуркач (Польша) v Дмитрий Асанов (4) (Болгария)

Мужчины, тяжелый вес:

Муслим Гаджимагомедов (1) (Россия) — Азиз Аббес Мухийдин (Италия)

Аммар Абдулджаббар (Германия) — Владислав Смягликау (4) (Болгария)

Мужчины, супертяжелый вес:

Цотне Рогава (Украина) v Маххамад Абдуллаев (Азербайджан)

Георгий Чигладзе (Грузия) — Мурад Алиев (4) (Франция)

Вечер 3. Четвертьфиналы: мужчины — 63-91-91+ кг. Ринг B.

Ринг B.

Женщины, полусредний вес:

Эмили Сонвико (Франция) — Каролина Кошевска (2) (Польша)

Мужчины, легкий вес:

Люк Маккормак (3) (Великобритания) — Энрико Лакрус (Нидерланды)

Джавид Чалабоев (Азербайджан) — Софиан Умиха (2) (Франция)

Мужчины, тяжелый вес:

Чивон Кларк (3) (Великобритания) — Вагкан Наницанян (Греция)

Энмануэль Рейес Пла (Испания) — Радослав Панталеев (2) (Болгария)

Мужчины, супертяжелый вес:

Иван Вериасов (Россия) v Петар Бельберов (Болгария)

Берат Аджар (Турнир) — Фрейзер Кларк (Великобритания)