Прямая трансляция Европейской олимпийской квалификации по боксу
С 4 по 8 июня во Франции идет турнир Европейской олимпийской квалификации среди боксеров в Токио-2020. Традиционно россияне и россиянки представлены во всех весовых категориях. Часть из них уже отобралась на Игры.
На Игры в столицу Японии уже точно едут Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг), Андрей Замковой (до 69 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг).
На этой странице мы покажем в прямом эфире четвертьфинальные поединки, а позднее на сайте «СЭ» вы также увидите прямые трансляции четвертьфиналов, полуфиналов и финалов турнира в остальных весовых категориях.
Начало прямого эфира Европейской олимпийской квалификации в 15.00 по московскому времени.
Вечерняя сессия начнется в 19.00, она также будет доступна на сайте «Спорт-Экспресса».
Вечер 3. Четвертьфиналы: мужчины — 63-91-91+ кг. Ринг А.
Ринг А. Первыми указаны спортсмены из красного угла.
Женщины, полусредний вес:
Ани Овсепян (Армения) — Саадат Далгатова (4) (Россия)
Мужчины, легкий вес:
Габиль Мамедов (Россия) — Ярослав Харцыз (Украина)
Дамиан Дуркач (Польша) v Дмитрий Асанов (4) (Болгария)
Мужчины, тяжелый вес:
Муслим Гаджимагомедов (1) (Россия) — Азиз Аббес Мухийдин (Италия)
Аммар Абдулджаббар (Германия) — Владислав Смягликау (4) (Болгария)
Мужчины, супертяжелый вес:
Цотне Рогава (Украина) v Маххамад Абдуллаев (Азербайджан)
Георгий Чигладзе (Грузия) — Мурад Алиев (4) (Франция)
Вечер 3. Четвертьфиналы: мужчины — 63-91-91+ кг. Ринг B.
Ринг B.
Женщины, полусредний вес:
Эмили Сонвико (Франция) — Каролина Кошевска (2) (Польша)
Мужчины, легкий вес:
Люк Маккормак (3) (Великобритания) — Энрико Лакрус (Нидерланды)
Джавид Чалабоев (Азербайджан) — Софиан Умиха (2) (Франция)
Мужчины, тяжелый вес:
Чивон Кларк (3) (Великобритания) — Вагкан Наницанян (Греция)
Энмануэль Рейес Пла (Испания) — Радослав Панталеев (2) (Болгария)
Мужчины, супертяжелый вес:
Иван Вериасов (Россия) v Петар Бельберов (Болгария)
Берат Аджар (Турнир) — Фрейзер Кларк (Великобритания)
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