Джо Джойс может получить золотую олимпийскую медаль спустя шесть лет после поражения Тони Йоку

36-летний британский боксер Джо Джойс (13-0) завоевал серебряную медаль на летних Олимпийских играх в 2016 году в Рио, уступив французу Тони Йоку (11-1) решением большинства судей. Решение оказалось спорным, и многие посчитали, что победу одержал Джойс.

В настоящее время Международный олимпийский комитет изучает сомнительные решения, принятые на прошлых Играх, пишет издание Daily Mail. «Слышал, что мне могут присудить золотую Олимпийскую медаль. Жду, когда они пришлют мне ее по почте. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — приводит слова Джойса Daily Mail.

Джойс в прошлом поединке победил техническим нокаутом в четвертом раунде Кристиана Хаммера (27-10) 3 июля на «The SSE Arena» в Лондоне, Великобритания. Он сохранил титулы WBC Silver и WBO International в супертяжелом весе.

Следующий бой Джойс может провести против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) или соотечественника Энтони Джошуа (26-2).