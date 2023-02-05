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Сегодня, 18:22

Немец Франческо Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею

Иван Шитик
Корреспондент
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Немецкий экипаж с рулевым Франческо Фридрихом выиграл соревнования четверок на чемпионате мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице.

По итогам четырех попыток немецкая четверка показала результат 4 минуты 19,61 секунды.

Второе и третье места разделили экипажи британца Брэда Халла и латвийца Эмилса Ципулиса (отставание 0,69 секунды).

32-летний Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира, также на его счету четыре победы на Олимпийских играх и семь — на чемпионатах Европы.

Франческо Фридрих
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