Немец Франческо Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею

Немецкий экипаж с рулевым Франческо Фридрихом выиграл соревнования четверок на чемпионате мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице.

По итогам четырех попыток немецкая четверка показала результат 4 минуты 19,61 секунды.

Второе и третье места разделили экипажи британца Брэда Халла и латвийца Эмилса Ципулиса (отставание 0,69 секунды).

32-летний Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира, также на его счету четыре победы на Олимпийских играх и семь — на чемпионатах Европы.