Немец Франческо Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею
Немецкий экипаж с рулевым Франческо Фридрихом выиграл соревнования четверок на чемпионате мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице.
По итогам четырех попыток немецкая четверка показала результат 4 минуты 19,61 секунды.
Второе и третье места разделили экипажи британца Брэда Халла и латвийца Эмилса Ципулиса (отставание 0,69 секунды).
32-летний Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира, также на его счету четыре победы на Олимпийских играх и семь — на чемпионатах Европы.
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