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Сегодня, 18:30

Гайтюкевич заявил, что зарубежные бобслеисты не изменили к нему хорошего отношения

Алина Савинова
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Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич рассказал, что многие иностранные спортсмены ждут его возвращения на международные старты.

«Могу сказать, что многие иностранцы, с которыми я общался раньше, и сейчас не забывают про меня. Ребята передают приветы, желают удачи перед соревнованиями и призывают держаться. Я немного ушел в тень, сейчас редко появляюсь в соцсетях, поэтому некоторые спортсмены спрашивают у меня: «Надеюсь, ты не еще не завязал? Еще рано это делать, ты должен бороться дальше!» Мне это писали не только мои иностранные соперники, но и их тренеры. Скажу за себя, что я не заметил каких-то изменений в общении с теми ребятами, с которыми были дружеские отношения и раньше», — приводит ТАСС слова Гайтюкевича.

В июле 2022 года конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой на неопределенное время.

Источник: https://tass.ru/sport/17378747
Ростислав Гайтюкевич
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