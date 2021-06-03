Как в основном составе сборной России оказался биатлонист, который на чемпионате страны не попал даже в топ-30.

Страна услышала про Сидорова два года назад, когда он только дебютировал на международном уровне. Тогда парень отметился 99-м местом на этапе Кубка IBU, проиграв в числе прочих представителям таких биатлонных «держав», как Турция или Венгрия. И это в момент, когда десятки крутых биатлонистов дрались за места на международных стартах на Кубке России и, например, дома сидел чемпион мира Антон Бабиков. Хотя формально вопросов не было: Сидоров честно прошел отбор и заработал свое место в сборной.

На следующий год ситуация более или менее повторилась. Сидоров снова прошел отбор и поехал на Кубок IBU. Причем по сравнению с дебютным годом сделал небольшой шаг вперед. Теперь его лучшим результатом стало 41-е место в спринте с двумя промахами. В трех других гонках Сидоров не попадал даже в топ-60.

«Каминский давно хотел посмотреть на Сидорова»

И вот теперь — самое странное. По документам Минспорта, Сидорова включили в основной состав сборной России. Включили без всяких объяснений, непонятно на каком основании и непонятно даже в какую тренировочную группу.

Родная федерация раз за разом оказывает Сидорову медвежью услугу. По факту его просто подставляют под критику. А вот тренерам или чиновникам стоило бы что-то объяснить, причем даже не сейчас, а год или два назад, после провалов на Кубке IBU. Сейчас же получается, что спортсмен получает хейт, которого, скорее всего, не заслуживает.

— Почему Сидоров снова будет тренироваться в составе сборной?

— Правда ли, что его кандидатуру лоббирует бывший президент СБР Владимир Драчев?

— Почему выступления на этапах Кубка IBU обернулись провалом?

Обо всем этом «СЭ» рассказала личный тренер Сидорова — Ольга Скосырева.

— В этом году Евгений сломал ключицу, перенес довольно серьезную операцию, но мы сумели восстановиться и отобраться на Кубки IBU, — рассказала Скосырева. — Подготовки не хватило, но Евгений неплохо бежал ногами и сумел наладить стрельбу. Сидорова считают «беговиком», на отборе на универсиаду в Татарстане он показал в чистых лыжах один из лучших результатов по сравнению с юниорской сборной лыжников. Спортсменов такого плана, с акцентом на лыжный ход, у нас мало. Юрий Михайлович (Каминский, старший тренер мужской сборной. — Прим. «СЭ») давно хотел на него посмотреть. Но при этом мы сами узнали о включении в сборную всего два дня назад. До этого думали, что не попали.

— То есть тренироваться Сидоров будет в группе Каминского?

— Пока не могу ничего сказать. Сейчас мы просто пересеклись в Токсове — здесь сборы у команды Ленинградской области, где Женя тренируется, и у группы Каминского. Пока Евгений будет подключен к команде, а потом — посмотрим.

Евгений Сидоров. Фото ВКонтакте

«На Кубках IBU не хватало инвентаря»

— Как вы относитесь к критике Сидорова после его выступлений на Кубке IBU?

— Я не хочу оправдываться, но я знаю своего спортсмена и на что он способен. У Жени постоянно был хороший ход, но, к сожалению, на Кубках IBU сказывалась в том числе нехватка лыжного инвентаря. Когда спортсмен на вершине подъема один из лидеров, а после спуска и выхода на рубеж проигрывает 45 секунд, то, наверное, это повод задуматься. Ребята-смазчики молодцы, старались как могли, но самих лыж не хватало. Почему мы провалились на чемпионате России в Ханты-Мансийске?

— Почему, кстати?

— У нас у спортсмена всего пять пар лыж, выбрать не из чего. На гонку преследования я попросила лыжи у команды Ханты-Мансийска, и получилось более или менее продвинуться.

— Все, что вы рассказываете, идет вразрез со слухами о дружбе с Драчевым и неким блатом.

— Женя — круглая сирота, его воспитывала бабушка. Я его веду с девяти лет и, по сути, заменила маму. Кормила, поила, одевала, воспитывала... Да, я сама бегала вместе с Владимиром Петровичем, и что тут такого? У него сейчас свои дела, Госдума. По мере возможности он помогает, тем же инвентарем. У нас в Ленинградской области ведь даже винтовок не хватает. Женька до 11-го класса был лыжником, потом только перешел в биатлон. Но какие тут могут быть связи? Мы никуда его не пихаем, не лезем, он сам везде честно отбирается и пробивает себе дорогу.

— Почему все-таки на отборах Сидоров — один человек, а на международных стартах — совершенно другой? Эта проблема ведь не только его касается.

— Здесь много факторов. О проблеме с инвентарем я уже сказала. Я сама на Кубке IBU, который раньше назывался Кубком Европы, выступала и понимаю эту психологию. Кажется, что ты у всех можешь выиграть, а выходит иначе. К тому же почти все этапы проходят на высоте, а российские отборы — на равнине. Это совсем другое. Мы с Женей только третий год как стали проводить высотные сборы, до этого постоянно сидели здесь. И получалось, что он на сборах перед Кубками IBU — один из лучших, а потом приезжает туда и получает...

— На что потенциально способен ваш биатлонист? Все-таки 24 года уже солидный возраст.

— У кого как. Женя — не форсированный, у него довольно позднее развитие. Не всем дано выступать ярко с юниоров, как братьям Бе. Да и не факт, что это хорошо, когда в юниорах все выигрываешь, а потом силы кончаются. Женя по своему опыту, по резервам организма еще очень молодой спортсмен. Функционально у него резерв огромный. На ближайшую Олимпиаду, наверное, попасть будет сложно, но вот о следующей мы мечтаем. Возраст у него как раз будет самый хороший.