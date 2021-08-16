Сборная России снова ставит на уходящее поколение? Удивительные люди на сборах

Костюков и Абашев — наши новые «надежды» в биатлоне

В биатлоне идет подготовка к олимпийскому сезону. В отличие от летних видов, зимние дисциплины не так серьезно пострадали от пандемии, и для них график олимпийского цикла идет практически по плану. До Пекина-2022 осталось меньше чем полгода, а значит, пора определяться, на кого можно рассчитывать в ближайшей перспективе. Учитывая эти обстоятельства, немного удивляет позиция Союза биатлонистов России (СБР), который перебирает достаточно неожиданных кандидатов. Например, недавно в списки сборной на будущий год включили Ярослава Костюкова и Дмитрия Абашева. Что о них вообще известно?

Костюков попал в состав вместо Сидорова, продержавшегося в сборной два месяца

Министерство спорта России опубликовало изменения в составах сборных по биатлону на сезон-2021/22. Согласно этому документу, основной состав команды покидают Алексей Вагин и Евгений Сидоров. Вместо них в списки включены Дмитрий Абашев и Ярослав Костюков. Также из изменений стало известно, что в резервный состав женской сборной попала отбывшая допинговую дисквалификацию Маргарита Васильева. Любопытно, что Сидорова включили в состав отдельным приказом 1 июня. Это решение вызвало шквал критики, так как у Евгения нет результатов, которые могли быть интересны тренерам сборной. В сезоне-2020/21 биатлонист выступил в четырех гонках на Кубке IBU, не набрав ни одного очка. Его лучшим результатом стало 41-е место в спринте на этапе в немецком Арбере. Это решение в СБР не объяснили, сам спортсмен и его личный тренер узнали о приглашении Сидорова из новостей, а вокруг Евгения раньше ходили разговоры о покровительстве от экс-президента союза Владимира Драчева.

Сидорова тихо добавили в списки сборной, а через два месяца так же внезапно из них убирают. Заменяя другим спортсменом из Ленинградской области. У которого послужной список едва ли не слабее, чем у Сидорова, а по возрасту вопросов к его кандидатуре еще больше. Ярославу Костюкову уже 26 лет, и к этому возрасту он пока что ни разу в серьезных международных стартах по взрослым не участвовал. Да, есть у него в портфолио победа в эстафетной гонке чемпионата мира среди юниоров, но вот только большинство героев таких молодежных гонок растворяется спустя пару лет. Про Костюкова справедливо будет сказать то же самое, ведь ярчайшим событием в биографии биатлониста в последние годы были пьедесталы на этапах Кубка России, а также успехи на летнем чемпионате страны. На турнире этого года справедливости ради Ярослав также был хорош и стабильно попадал в пятерку лучших на всех гонках. Но разве этого достаточно для попадания на подготовку в сборную?

Из тренерского штаба на бумаге исключили тренера Логинова Касперовича

«Меня новость о включении Ярослава в состав сборной немного удивила, — рассказал в беседе с «СЭ» олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Но раз так решили — значит, так решили, это их выбор, тренеров сборной. Ему дают шанс, посмотрим, как он им воспользуется. Важно, чтобы личный тренер ему подсказывал, при этом согласовывая план подготовки со сборной. Личный тренер всегда знает своего спортсмена полнее, лучше». По мнению Васильева, сам факт нахождения спортсмена в списке сборной не дает ему преимуществ в плане перспектив участия на этапах Кубка мира или других стартах. Зато может дать возможность роста за счет отличных спарринг-партнеров. «Когда ты находишься в сборной, ты тренируешься с самыми сильными парнями в стране, это автоматически сильно повышает твой личный уровень, — объясняет Васильев. — Поэтому все стремятся тренироваться с основной сборной. А там уж как получится, гарантий никому никаких не дают. Но это определенно даст серьезный толчок к развитию для парней, чтобы они повысили свой профессиональный уровень».

Правда, в какой конкретно группе будет тренироваться теперь Костюков, непонятно, в документах это не указывается. С наибольшей долей вероятности это будет группа Юрия Каминского, который за прошлый год закрепился в нашем биатлоне и усилил свои позиции в СБР. Каминский добился своего и собрал почти всех сборников вместе. Самоподготовку сохранил только Александр Логинов с небольшой группой товарищей. Российский лидер вместе с ветеранами Максимом Цветковым, Василием Томшиным и Евгением Гараничевым будет работать у Сергея Башкирова. Личного тренера Логинова Александра Касперовича приказом от 28 июля отлучили от сборной, он уже год занимается командой Болгарии. Но скорее всего, по факту разрушать успешный союз Логинова с Касперовичем никто не будет. Ведь у Башкирова с Касперовичем отличные связи.

С кем проявит себя Костюков, только предстоит выяснить. При этом Васильев уверяет, что ставить крест на человеке из-за возраста не стоит. «Я лично с ним не работал, но знаю парня неплохо. Стреляет он хорошо, разве что ходом пока не очень идет, — говорит Дмитрий. — В целом думаю, что все у него впереди, возьмет все свои медали. 26 лет — не приговор, каждый раскрывается по-разному, в разном возрасте. Ему важно подтянуть свою функциональную подготовку, тогда он раскроется уже иначе. Потому что стрельба у парня стабильная». В биатлоне действительно немало историй о спортсменах, которые заявили о себе ближе к третьему десятку. В России истории с дебютом на этапах Кубка мира после 25 вообще входят в ежегодную практику, так что, возможно, Ярослав действительно еще «не созрел».

Абашев уезжал в Белоруссию и три года назад вернулся обратно

Но вот чем может быть полезен России еще одно свежее лицо в составе сборной — Дмитрий Абашев? Этому биатлонисту уже за 30, и за свою карьеру он дважды успел поменять спортивное гражданство. В юниорском возрасте Абашев принимает решение попробовать себя в Белоруссии. За соседей он бегает с 2012 по 2018 год, и единственное, чего добивается, — это эстафетной бронзы чемпионата Европы и нескольких очковых гонок Кубка мира. Но все же главное для Дмитрия, что в Минске в условиях гораздо менее напряженной конкуренции он стабильно бегал почти все гонки, включая чемпионаты мира. Тем удивительнее его решение после Олимпиады в Пхенчхане вернуться в Россию. «Спортсмены ищут себя, пытаются найти более комфортное место. Рыба всегда ищет место, где глубже, а человек, где лучше, — пытается найти логику в действиях Абашева Васильев. — Многое зависит от условий, программы тренировок. Видимо, поначалу он видел свое будущее в Беларуси, сейчас решил вернуться в Россию. Чем больше сильных ребят, внутренняя конкуренция, тем нам лучше».

Решил Абашев вернуться — его дело. Но зачем он нам в сборной? За три с половиной года после возвращения им вообще не интересовались даже в контексте Кубка IBU, и задачей Дмитрия было обеспечить высокое место команде Ямало-Ненецкого автономного округа. Справлялся он с ней неважно, радуясь попаданию в десятку на Кубке России. Локальным прорывом можно назвать все тот же летний чемпионат России, где Абашев выиграл суперспринт, но объективно ли считать подобный старт мерилом готовности к чему-то большему? Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Карим Халили на старт тогда не вышли, и обыгрывал Абашев таких звезд биатлона, как Алексей Вагин, Алексей Чулев, Александр Бабчин и Вадим Филимонов. Увы, пока боссы нашего биатлона даже в олимпийский сезон стараются держаться за уходящее поколение.