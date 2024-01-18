Россияне проиграли на старте «Ижевской винтовки». Лучший из них в декабре собирался завершить карьеру

В индивидуальной гонке Никита Поршнев уступил только белорусу Дмитрию Лазовскому.

Кубок России. Четвертый этап. Ижевск

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 55.18,8 (1 минута штрафа)

2. Никита Поршнев — 1,6 (1)

3. Эдуард Латыпов — 56,2 (3)

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Анастасия Гореева — 48.01,1 (2 минуты штрафа)

2. Анастасия Шевченко — 5,1 (1)

3. Елизавета Каплина — 25,0 (3)

Победами белоруса Дмитрия Лазовского и россиянки Анастасии Гореевой завершились индивидуальные гонки на старте четвертого этапа Кубка России по биатлону в рамках «Ижевской винтовки». Примечательно, что даже в отсутствие Антона Смольского россияне у мужчин вновь проиграли белорусу, а у женщин можно выделить возрождение Анастасии Гореевой, в прошлом году выигравшей Кубок страны.

Психанул, но вернулся

Знаменитая «Ижевская винтовка» традиционно проходила в декабре, но в нынешнем сезоне ее переставили на вторую половину января. В программе соревнований по три личные дисциплины у мужчин и женщин — все началось с индивидуальных гонок в четверг, на субботу намечены спринты, на воскресенье — большие масс-старты. Стоит отметить, что хотя формально нынешний этап Кубка России является четвертым, по факту — он третий. Ведь гонки предыдущего декабрьского этапа в Тюмени пришлось отменить из-за морозов.

Так что в последний раз в формате Кубка России наши и белорусские стреляющие лыжники соревновались в первых числах декабря в Ханты-Мансийске. Там у мужчин две гонки выиграл Эдуард Латыпов, а одну Кирилл Бажин. Перед «Ижевской винтовкой» именно Латыпов возглавлял общий зачет Кубка, опережая Бажина. А третьим шел белорус Антон Смольский. Однако герои предыдущих этапов в индивидуальной гонке, которой предшествовал пролог в виде дуэльной стрельбы (сильнейшими стали Виктор Плицев и Наталья Гербулова), в Ижевске блеснуть не смогли.

Трехкратный победитель недавнего этапа Кубка Содружества в Раубичах Антон Смольский не вышел на старт из-за последствий вирусной инфекции, а Латыпов и особенно Бажин не смогли справиться со стрельбой. И если Латыпов с тремя промахами по крайней мере финишировал третьим и даже упрочил лидерство в общем зачете, то Бажин с шестью минутами штрафа занял лишь 23-е место. Кстати, из лучших российских биатлонистов на старт не вышли Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Карим Халили.

Между тем битву за победу устроили Лазовский и Поршнев, промахнувшиеся по разу — оба на заключительном рубеже. На последнем круге Никиту вели по времени белоруса, и он, казалось, контролировал ситуацию, опережая конкурента на несколько секунд. Но удержать темп не сумел, все же проиграв 1,6 секунды. Таким образом, даже в отсутствие Смольского россияне вновь проиграли золото белорусу. Пусть для самого Поршнева гонка в Ижевске — большое достижение. Не стоит забывать, что 1 декабря Никита объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет. Случилось это после провального спринта, где Поршнев забыл зарядить вторую обойму и из положения стоя стрелял вхолостую.

Никита Поршнев. Фото Союз биатлонистов России

Впрочем, практически сразу в Союзе биатлонистов России сообщили, что у Никиты просто был тяжелый день, добавив «он планирует взять паузу, восстановить здоровье и вернуться на большую арену». Так и произошло. «После той неудачной гонки психанул. На самом деле мужчины так не поступают. Потом уже перед тренером отшучивался: «Да это все мороз — мозг замерз, и все так навалилось», ха-ха. Было неудобно начинать все это расхлебывать. Своим поступком я подвел много людей», — рассказал Поршнев федеральному спортивному телеканалу перед «Ижевской винтовкой». Что ж, в индивидуальной гонке Никита показал, что остался в биатлоне не зря — он стал лучшим среди россиян.

Финишный спурт Гореевой

У женщин в индивидуальной гонке выступала вообще только одна представительница Белоруссии Дарья Кудаева, которая не пробилась даже в топ-20. Лидер сборной Белоруссии Анна Сола на старт не вышла, так что в Ижевске на победу претендовали только россиянки. В индивидуальной гонке, пожалуй, из лидеров нашей сборной не хватало только Кристины Резцовой — она целенаправленно готовится к Спартакиаде (10-18 февраля, Златоуст).

Таким образом, Резцова фактически самоустранилась в борьбе за победу в Кубке страны, отдав инициативу Тамаре Дербушевой и Наталии Шевченко. Обе, кстати, в индивидуальной гонке не блеснули — Шевченко финишировала пятой, а Дербушева и вовсе 12-й. Зато Гореева, похоже, вышла на пик формы. В нынешнем сезоне Анастасия отметилась до этапа в Ижевске только одной победой — в масс-старте Международной лиги клубного биатлона в ноябре, а затем в гонках выше третьего места не поднималась.

Сейчас же ей не помешали даже две минуты штрафа на двух первых огневых рубежах. Благодаря дальнейшей чистой стрельбе и скорости на заключительном круге Гореева отыграла у Анастасии Шевченко отставание в 18 секунд после четвертого рубежа и одержала столь важную для себя победу.