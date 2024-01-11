«Я выиграл! Ты прикинь!» Биатлонный чемпионат России стартовал с сенсации

Лучшая гонка в карьере Александра Бектуганова.

Биатлон. Чемпионат России. Чайковский

Суперспринт, женщины

1. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 23.10,0 (3)

2. Анна Сола (Белоруссия) — 1,2 (5)

3. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 1,6 (4)

Суперспринт, мужчины

1. Александр Бектуганов (ЯНАО) — 20.31,4 (2)

2. Эдуард Латыпов (Башкирия) — 3,3 (7)

3. Александр Корнев (Удмуртская Республика) — 4,0 (5)

Наш биатлон вновь накрыли морозы, которые поставили под сомнение проведение чемпионата России в Чайковском. Но после некоторых изменений в расписании соревнования стартовали при пограничной температуре, принеся сенсацию в первых же гонках. В мужском суперспринте всю сборную России обошел 25-летний Александр Бектуганов, для которого победа стала главным успехом в карьере.

Нестандартные форматы

Соревнования в Чайковском — это часть чемпионата России. Основной турнир пройдет в Тюмени в марте. Весной состоятся привычные для болельщиков гонки: спринты, пасьюты, индивидуальные гонки, эстафеты, масс-старты. В Чайковском же титул чемпиона России разыгрывается в более экзотичных форматах: суперспринты, командные гонки (не путать с эстафетами) и большие масс-старты.

По сравнению с Кубком России статус соревнований в Чайковском выше, как и призовые. За победу в личной гонке полагается 100 тысяч рублей (на КР — 70 тысяч), за серебро — 85 тысяч (на КР — 60 тысяч), за бронзу — 70 тысяч (на КР — 50 тысяч). Всего денежные чеки получает топ-6 спортсменов.

Первые медали и призовые разыграли в суперспринте. Эта гонка состоит из двух этапов: квалификации и финала. В прологе участники бегут раздельным стартом три коротких круга (всего 3 км) с двумя огневыми рубежами. За каждый промах спортсмен должен пройти 75 штрафных метров, то есть в два раза меньше, чем в классических дисциплинах. Тридцать спортсменов с лучшим результатом проходят в финал. В финале нужно уже преодолеть пять кругов (всего 7,5) и четыре огневых рубежа. Все 30 участников начинают гонку с общего старта.

Планировалось, что чемпионат России в Чайковском начнется в четверг в 8.40 по московскому времени (10.40 по местному) с женской квалификации суперспринта. Однако жюри соревнований передвинуло старт на 9.25. Таким образом, позволили солнцу чуть больше прогреть морозный пермский воздух. По регламенту можно стартовать при температуре не ниже минус 20 градусов. К началу суперспринтов термометры показывали минус 18 градусов.

И это хорошие новости для болельщиков из Пермского края. Нынешней зимой они уже лишились этапа Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Чусовом в декабре. Хотя бы биатлон в регион все-таки заглянул. Правда, неизвестно, насколько долго он тут будет гостить. Самые крепкие морозы ожидаются в выходные. Организаторы уже перенесли командные гонки с субботы на пятницу. Возможно, этого будет достаточно для того, чтобы не отменять оставшиеся старты чемпионата в Чайковском.

Награждение мужчин по итогу суперспринта. Фото СБР

Чудо Бектуганова

Женскую квалификацию все лидеры преодолели без проблем. Всего на старт пролога у девушек вышло 59 участниц. Была среди них и чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт. В последние пару сезонов она редко выступает на официальных стартах, порождая слухи о завершении карьеры. Но 38-летняя биатлонистка сама об этом не говорит. Несмотря на большой соревновательный перерыв, Екатерина выглядела конкурентоспособной в суперспринте. В прологе она заняла 24-е место, а в финале продемонстрировала лучшую стрельбу — всего один промах на четырех рубежах, что принесло ей 14-ю строчку в протоколе.

С призерами в женской гонке обошлось без сюрпризов. Чаще всего в лидерах шла Анна Сола, которая, как и другие белорусские спортсмены, выступает на чемпионате России вне зачета и без права на денежные призовые от организаторов соревнований. На первой строчке Сола в итоге не удержалась. Все решилось на заключительном рубеже. Анна допустила на нем два промаха, а россиянка Тамара Дербушева — один. На выходе с рубежа между ними было всего 8 секунд. Однако в суперспринте круги короткие, поэтому более быстроногая белоруска догнать соперницу не смогла. Для Дербушевой это третья победа в сезоне.

В мужской гонке неожиданностей было больше. На старт, например, вышел призер чемпионата мира Никита Поршнев, который в начале сезона в Ханты-Мансийске объявил о завершении карьеры. Тогда он забыл зарядить одну обойму на спринт, поэтому на стойке стрелять ему уже было нечем. На эмоциях он заявил, что после такого провала на домашней трассе он вешает лыжи на гвоздь. Биатлонист взял перерыв, но со временем все же вернулся к тренировкам.

Квалификацию в суперспринте Поршнев уверенно прошел, чего не смогли сделать многие опытные и сильные спортсмены. Среди них Ильназ Мухамедзянов, Дмитрий Иванов, белорус Никита Лобастов. Со скрипом пролез в финал Александр Поварницын, заняв в прологе 30-е место. В результате на первые роли вышли не самые известные биатлонисты. Лучшее время в квалификации показал Ярослав Костюков, а в лидирующей группе по ходу финала появлялись Виктор Плицев, Александр Бектуганов, Вадим Истамгулов, Роман Сурнев. Все они не избалованы подиумами на соревнованиях с сильнейшими российскими биатлонистами.

Для Бектуганова гонка получилась победной. Можно сказать, что у него было небольшое преимущество над соперниками. Спортсмен представляет Ямало-Ненецкий автономный округ, но родился он в Чайковском и прекрасно знаком с этой трассой. Золото в суперспринте Александру обеспечила хорошая стрельба — две незакрытые мишени. На 3,3 секунды с семью промахами от него отстал трехкратный призер Олимпиады Эдуард Латыпов. Бектуганов долго не мог поверить в свой успех. «Я выиграл! Ты прикинь!» — сказал радостный биатлонист кому-то на финише. Теперь он действующий чемпион России в суперспринте. Отобрать у него этот титул соперники смогут только через год.

Чемпионат России продолжится командными гонками в пятницу, 12 января. Женский старт планируется в 9.00 по московскому времени, мужской — в 12.00. Но перед началом нужно обязательно посмотреть на термометр.