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Горные походы и пикники на яхте: как отдыхает красотка Доротея Вирер

Отдел фото «СЭ»
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Фото Соцсети
Самая красивая биатлонистка покоряет горные вершины и плавает на яхте.

Походы в горы — одно из самых любимых занятий Доротеи. Биатлонистка регулярно совершает восхождения на вершины гор, где наслаждается чистейшим воздухом и открывающимися оттуда видами. На фотографиях спортсменке отлично удается передать все величие природы и радость от своего увлечения.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер

Доротея родом из Южного Тироля, немецкой провинции, принадлежащей Италии. Все члены ее семьи говорят на немецком языке, однако сама Вирер считает себя итальянкой. Спортсменка часто проводит отпуск у себя на родине и с радостью делится красотой местных пейзажей.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер

Еще один пункт идеального отпуска — это пляжный релакс. Доротея любит нежиться на берегу моря и наслаждаться водными прогулками на борту яхты, прихватив с собой легкий перекус и бутылочку игристого. Вирер любит весело проводить время, так что бокал хорошего вина тут вовсе не помешает. А недавно биатлонистка и вовсе рассказала журналистам, что восстанавливается от простуды крепкими алкогольными напитками.

Доротея Вирер. Одна из самых красивых спортсменок мира лечит простуду водкой. Это рецепт или зависимость?
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер

Как у каждой модницы, в ее пляжном гардеробе богатый выбор купальников, и Доро с удовольствием демонстрирует стильные образы на снимках в соцсетях.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер

Не забывает итальянка и про тренировки, причем катается не только на лыжах, но также и на велосипеде, на доске и совершает пробежки на фоне живописных пейзажей или на берегу моря.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер

Источник фото: соцсети

Биатлон
фото
Доротея Вирер
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