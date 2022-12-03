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3 декабря, 08:45

Одна из самых красивых спортсменок мира лечит простуду водкой. Это рецепт или зависимость?

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Доротея Вирер.
Фото Global Look Press
Доротея Вирер.
Фото Global Look Press
Доротея Вирер.
Фото Global Look Press
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Итальянка Доротея Вирер любит шутить и поддерживает русских.

Доротея Вирер пропустила эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти из-за плохого самочувствия. До этого итальянская биатлонистка выступила в 15-километровой индивидуальной гонке, где стала только 38-й. И после нее оказалась не в состоянии выступать.

«В первый день, когда я приехала в Финляндию, было минус десять градусов. Это был шок. Может быть, поэтому я заболела. Не самый лучший старт в серии Кубка мира, но я хотела посмотреть, как смогу себя проявить на дистанции. Результат не такой уж и плохой, но и не хороший. Всё в порядке. Думаю, что неудачная стрельба на последнем огневом рубеже стала ключевым фактором итогового результата», — рассказала спортсменка Iltalehti.

С чувством юмора

Итальянская биатлонистка, которая является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира, рассказала журналистам о своих методах лечения. Она заявила, что планирует восстанавливаться от заболевания крепкими алкогольными напитками. А именно — водкой. «В качестве лечения я рассматриваю водку. В воскресенье вечером, когда все соревнования закончатся, это кажется хорошей идеей. Уверена, это поможет мне», — сказала Вирер.

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Вообще в народе ходит метод, о котором говорит итальянская биатлонистка, — особенно популярен рецепт «водка с перцем». Якобы спирт «обеззараживает» организм, а перец — «вытягивает» инфекцию из клеток. Но на самом деле алкоголь может ухудшить состояние больного человека. И ни один нормальный врач не посоветует ослаблять иммунную систему подобным образом.

В общем, с чувством юмора у Доротеи все в порядке. Она любит шутить и всегда была ярким спикером. Так, в интервью «Советскому спорту» итальянка рассказала, как прогуливала тренировки в юности из-за тусовок: «Тусовки, клубы. Понедельник, вторник, среда — с вечера до утра. С алкоголем? А разве бывают тусовки в клубах без алкоголя? Вы что?! Мы с друзьями могли выехать из Антерсельвы в Милан в пятницу. Зайти в один клуб, в другой, танцевать до утра, просыпаться в отеле, вечером гулять в другом месте — и так несколько дней. Мне нравится клубная музыка, новые веселые люди. Это было очень крутое время, я ни о чем не жалею».

Доротея Вирер. Фото Global Look Press
Доротея Вирер.
Фото Global Look Press

Поддерживает русских

Итальянская биатлонистка всегда хорошо относилась к русским. В 2021 году Вирер отмечала, что на долю наших спортсменов свалилось много бед. И искренне пожалела их. «К сожалению, все всегда странно смотрят на русских, и мне иногда жаль нынешних спортсменов, потому что-то, что произошло, прошло, и спортсменам сейчас не нужно платить за то, что было до них», — сказала Доротея.

Известно, что спортсменка очень хорошо общалась с Екатериной Юрловой. Девушки даже вместе отдыхали на Мальте и Ибице. «В 2014-м мы спонтанно отправились на Мальту. Я была в Питере, Федерика Санфилиппо написала письмо: как дела, чем занимаешься? Я ответила: все ок, хочу съездить отдохнуть. И она вмиг предложила Мальту, куда собиралась со своими подружками — Дорой Вирер и Николь Гонтье. Мол, давай с нами! Я залезла в интернет, посмотрела рейсы на нужные даты, и — о чудо! — именно тогда между Питером и Мальтой был прямой рейс. Он летает раз в неделю, и именно тогда, когда было нужно. Подумала: ну, наверное, судьба. Мы так хорошо отдохнули, что уже в феврале 2015-го Дора, встретив меня в Нове-Место, выпалила: «В этом году едем на Ибицу!» Причем сказала не в вопросительной форме, а утвердительно. Типа не получится соскочить», — рассказала россиянка Sports.ru о совместных отпусках с Вирер.

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В текущих условиях, когда спортсмены из России не имеют возможности выступать на международных стартах, итальянка вновь выразила слова поддержки отстраненным атлетам. «Честно говоря, мне немного жаль, потому что Россия и Белоруссия — две очень сильные нации в нашем виде спорта. К сожалению, я мало понимаю в происходящем с политической точки зрения, и не мне судить о том, что происходит. Я надеюсь снова увидеть этих спортсменов в гонках, а там посмотрим. Однако я знаю, что все тренируются изо всех сил на случай, если они смогут снова выступить на соревнованиях», — рассказала Вирер OA Sport.

Конфликтует со своими

Но при этом со своими соотечественниками у Доротеи порой не самые лучшие отношения, в частности с Лизой Витоцци. Вирер якобы подставила свою коллегу по сборной, когда на мировом первенстве в Эстерсунде в 2019 году решила пропустить эстафету, чтобы сохранить силы на масс-старт. Лиза считает, что данный инцидент выбил ее из колеи до конца сезона. И поэтому она проиграла Кубок мира. И при этом действия Вирер были согласованы с тренерским штабом. К тому же она поступала подобным образом далеко не первый и не последний раз.

Примечательно, что мать биатлонистки Витоцци Надя Фонтана поддержала свою дочь, но добавила, что в сложившейся ситуации виновата не сама Доротея, а ее тренеры, которые позволили ей пропускать гонки. «Верно, что нужно с уважением выбирать время, но в прошлом году никто не подумал об уважении к Лизе, когда ее выбили из равновесия в шаге от Кубка мира, позволив Доро отдохнуть», — написала Фонтана в социальных сетях.

Вот и случай с отсутствием в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти стал очередным подтверждением, что Вирер периодически позволяет себе пропускать гонки.

Доротея Вирер. Фото Global Look Press
Доротея Вирер.
Фото Global Look Press

Выбрала взрослого мужа

Сердце 32-летней биатлонистки-красавицы давно несвободно. Ее избранником стал Стефано Коррадини — технический менеджер Фонда Fisi Трентино. Муж Вирер старше ее на целых 12 лет. Но супруги не чувствуют разницы в возрасте. Познакомились возлюбленные еще в 2008 году и спустя четыре года начали встречаться. Через три года пара сыграла свадьбу. Доротея и Стефано вместе до сих пор. А спортсменка продолжает демонстрировать отличное чувство юмора, рассказывая об их отношениях.

Так, во время пандемии коронавируса, когда все сидели по домам, Вирер шутливо написала в социальных сетях, что на шестой день карантина муж начал ее раздражать. Супруг спортсменки тоже не отстает от своей знаменитой жены. Однажды Стефано рассказал, что делает его возлюбленную сумасшедшей: «То же, что и многих жен. Она становится немного сумасшедшей, когда видит мои носки, разбросанные по всему дому, или куртку, которая лежит не на своем месте».

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Яркая и красноречивая биатлонистка счастлива в браке и думает о том, что когда-то все-таки придется уйти из спорта ради семьи. Доротея не исключает, что может не попасть на Олимпиаду-2026 в Милане. «Мне будет 35, это тяжело. Мне очень жаль, потому что домашняя Олимпиада — это здорово. Пока все идет хорошо, я продолжаю. Когда у меня больше не будет удовлетворения, придет время остановиться. Бесполезно ездить по миру и проводить так много гонок без результатов. Мой муж говорит, что нужно заканчивать постепенно. Есть спорт, но есть и семья», — приводит слова Вирер OA Sport.

Биатлон
Доротея Вирер
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