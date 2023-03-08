Заключительная битва за Кубок Содружества. Смогут ли россияне отобрать трофей у белорусов?

Победитель серии определится в Тюмени.

Финал Кубка Содружества. Тюмень

9 марта, четверг

9.00 — спринт, женщины

12.00 — спринт, мужчины

11 марта, суббота

9.00 — гонка преследования, женщины

12.00 — гонка преследования, мужчины

12 марта, воскресенье

9.00 — масс-старт, женщины

12.00 — масс-старт, мужчины

Время московское

Этапом в Тюмени завершается розыгрыш первого в истории биатлонного Кубка Содружества. В этих соревнованиях за победу бьются лучшие спортсмены России и Белоруссии. Всего в расписании сезона шесть этапов.

Стандартный набор гонок

Соревнования стартовали еще летом. Первые гонки Кубка Содружества приняли Сочи и белорусские Раубичи. Тогда лучше всех на лыжероллерах выступили россияне Антон Бабиков и Наталья Гербулова, которым по итогам летних этапов досталась желтая майка.

Но зимой лидеры общих зачетов сменились. На праздничных предновогодних стартах в Рязани первую строчку в мужском зачете захватил Антон Смольский, а на следующем сдвоенном домашнем этапе в Раубичах лидером в женском тотале стала его жена Динара Алимбекова, которая с 2023-го выступает под фамилией Алимбекова-Смольская.

Программа практически у всех этапов одинаковая: спринт, пасьют и масс-старт. Отличился только праздничный рязанский уик-энд. Там провели соревнования в двух дисциплинах: суперспринте и большом масс-старте. У девушек гонка с общего старта в итоге была классической, потому что для большого масс-старта не набралось достаточного количества участниц.

Таким образом, на Кубке Содружества решили отказаться от индивидуальных гонок. Эта дисциплина уже давно теряет свою популярность. На Кубке мира в последние сезоны в расписании можно встретить только три такие гонки. На Кубке России этой зимой было две у мужчин и одна у женщин, так как вторую у девушек отменили из-за мороза. Плюс одна индивидуалка прошла в Ижевске в рамках чемпионата России.

Нет на Кубке Содружества и командных гонок. Объяснение можно найти, взглянув на положение в текущем общем зачете. Если у белоруской мужской сборной наберется конкурентоспособная команда для эстафет, то у женской с этим могут возникнуть проблемы. Сейчас в десятке тотала у парней находится четверо белорусов, а у девушек только Динара Алимбекова-Смольская.

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Динара против всех

На то, что Динара осталась одна в борьбе за Кубок Содружества, повлияло несколько факторов. Во-первых, в декретный отпуск ушли две биатлонистки основной сборной — Ирина Лещенко и Анна Сола. Во-вторых, не так ярко в этом сезоне выступают сестры Кручинкины. Свои результаты Ирина, которая с Нового года тоже выступает под двойной фамилией Кручинкина-Шаклеина, комментировала в интервью «СЭ»:

«У Лены немножко по здоровью проблемы в этом году, поэтому ходом сбавила. Так бы она тоже могла конкурировать. У меня со стрельбой не все складывается. При этом вроде бы ход неплохой. Видимо, где-то недоработала в летний период. В каких-то моментах не могу с эмоциями справиться. В принципе, думаю, реально заезжать в призы, бороться в топ-6, просто где-то чуть-чуть не хватает. Пока такие результаты».

Тем не менее у оставшейся одной против всех Алимбековой-Смольской прекрасные шансы взять первый в истории Кубок Содружества. Текущие позиции в топ-5 тотала выглядят так:

Рейтинг Кубка Содружества. Женщины

1. Динара Алимбекова-Смольская (Белоруссия) — 1448

2. Ирина Казакевич (Россия) — 1386

3. Виктория Сливко (Россия) — 1378

4. Тамара Дербушева (Россия) — 1372

5. Наталья Гербулова (Россия) — 1332

Наверное, главным конкурентом Динары сейчас выглядит Виктория Сливко. Во-первых, она неплохо выступила полторы недели назад на чемпионате России в Ижевске, где выиграла масс-старт. Во-вторых, трасса в Тюмени для нее родная. Она ее знает лучше, чем все претендентки за победу в Кубке Содружества.

Показывает быстрый ход этой зимой Ирина Казакевич. Но у нее не всегда получается стрельба из положения стоя. Работа, по словам тренера Михаила Шашилова, в этом направлении идет, но наставник уже просит не акцентировать внимание и не задавать вопросы про стойку Казакевич.

Хорошие гонки на чемпионате России в Ижевске провели Тамара Дербушева и Наталья Гербулова. Они тоже еще могут зацепиться за желтую майку Кубка Содружества. Но все это зависит не только от них самих, а от того, как в Тюмени выступит Алимбекова-Смольская. Сейчас ее состояние вызывает вопросы. Она была единственной из белорусской команды, кто не полетел на чемпионат России в Ижевск. У нее воспалилось колено, плюс Динара простудилась. Насколько хорошо прошло восстановление, покажет спринт на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

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Погоня Латыпова

В мужском зачете преимущество Антона Смольского над россиянами не такое значительное.

Рейтинг Кубка Содружества. Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 1481

2. Эдуард Латыпов (Россия) — 1457

3. Антон Бабиков (Россия) — 1372

4. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 1310

5. Карим Халили (Россия) — 1308

По сути, в битве за итоговую победу остались двое — Смольский и Латыпов. Эдуард поднялся на верхушку зачета за счет прекрасного выступления на сдвоенных этапах в Раубичах. Из шести гонок в Белоруссии он выиграл четыре. Можно сказать, что ему помогла родная земля, ведь Латыпов родился в Гродно, а уже потом он с семьей переехал в село Камышла Самарской области.

После Раубичей россиянин не менее здорово выглядел на финальном этапе Кубка России в Чайковском. Он забрал золото в спринте и пасьюте. Таким образом, его победная серия состояла уже из пяти гонок. Но затем начала «плавать» стрельба. Она подвела его в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске, где он боролся за медаль, но на последнем рубеже сделал четыре промаха и откатился за пределы топ-10.

— Немножко устал. Психологическое напряжение очень большое, — объяснял «СЭ» тренер Юрий Каминский. — В Белоруссии было два этапа, в Чайковском. Все были успешные. В Ижевске наступил спад. Прежде всего психологический спад. Функционального мы не видим.

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Успел ли Латыпов психологически разгрузиться за эти полторы недели, тоже увидим уже по факту на этапе в Тюмени. Его соперник за итоговую победу в Кубке Содружества выглядел неплохо на чемпионате России полторы недели назад. Смольский взял в Ижевске бронзу в индивидуальной гонке и серебро в суперпасьюте.

После финального этапа Кубка Содружества сезон для российских биатлонистов не заканчивается. Спортсмены из группы Артема Истомина останутся в Тюмени, чтобы принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам. Они планируют выступить в коньковой разделке, которая пройдет 21 марта.

Биатлонный чемпионат России возьмет старт 27 марта в Ханты-Мансийске. Завершат сезон стреляющие лыжники на марафонских гонках в Увате 5-6 апреля.