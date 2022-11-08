«С такой задницей она нам не нужна». Почему биатлонистка Кузьмина бежала из России

История родной сестры Антона Шипулина.

Анастасия Кузьмина — одна из самых неоднозначных фигур в отечественном биатлоне. В талантливую спортсменку не поверили российские тренеры, и ей пришлось сменить гражданство. Расскажем подробнее историю трехкратной олимпийской чемпионки.

Путь в сборной России

Анастасия родилась в Тюмени в спортивной семье. Ее родители — мастера спорта по биатлону и лыжным гонкам. Неудивительно, что она и ее младший брат Антон Шипулин пошли по стопам родных. Антон в будущем даже стал лицом российского биатлона.

Анастасия будучи еще ребенком начала показывать хорошие результаты и поднималась на пьедесталы. Сначала она занималась лыжами, а в 15 лет ушла биатлон. И это принесло плоды. Шипулина стала двукратной чемпионкой мира и Европы среди юниоров.

В 2005 году девушка получила приглашение в главную команды страны, но задержаться надолго в ней не смогла. Ее посчитали неперспективной.

Анастасия Кузьмина.

Замуж за иностранца с русскими корнями

Ключевым моментом в жизни Шипулиной стало знакомство с лыжником из Израиля Даниэлем Кузьминым в 2005 году. Даниэль родился на Камчатке, представлял Израиль, но жил и тренировался в Словакии. В 2007-м они официально расписались, и Анастасия начала выступать под его фамилией. В этом же году у пары родился первенец — сын Елисей.

После рождения ребенка биатлонистка мечтала выступать за российскую сборную, но ей отказали. Тренерскому штабу не понравилась форма только что родившей спортсменки. В частности, главный тренер сборной на тот момент Валерий Польховский был крайне категоричен и даже жесток.

«Настя Кузьмина же здоровая! Родила первого ребенка и просто стала огромной. С такой задницей она нам не нужна», — заявлял он.

Позже и экс-президент СБР Александр Тихонов признавался, что был причастен к решению о ее отчислении из сборной. Спустя годы Кузьмина будет лишь благодарна Александру Ивановичу за это.

«Это я ее отдавал. До этого у всех интересовался: «Нужна?» А мне отвечали, что нет. Вот и отпустил ее без всяких проблем», — говорил Тихонов.

Кузьминой ничего не оставалось, кроме как сменить спортивное гражданство. Ее просто вынудили это сделать. Перспективы в Кузьминой увидела Словацкая федерация биатлона. И это в стране, где тренировался ее супруг. Девушка приняла приглашение. У нее не было прославленных тренеров и шикарных условий, но она все равно смогла стать без преувеличений выдающейся спортсменкой.

Анастасия Кузьмина.

Как сложилась карьера в Словакии?

На Олимпиаде-2010 спортсменка завоевала первую для Словакии золотую медаль, выиграв в спринте. Показательно и то, что ей выпала честь быть знаменосцем новой для себя страны на церемонии закрытия Игр. В 2014-м в Сочи она возьмет второе для себя олимпийское золото в спринте, а в 2018-м в Пхенчхане выиграет награду высшей пробы в масс-старте. И все это — в копилку Словакии, а не России.

К тому же она стала трехкратным серебряным призером ОИ (2010, 2018), чемпионкой мира (2019) и двукратной чемпионкой Европы (2009). Бывшую россиянку трижды признавали лучшей спортсменкой Словакии (2010, 2014, 2018), а также лучшей биатлонисткой страны (2009—2014, 2018—2019).

«Показать результат в Словакии мне помогло наличие большей свободы. Это касается выбора тренера и самих тренировок. Отсутствовали давление и подготовка всей команды по одному методу. Когда я чувствовала, что могу сделать больше или меньше нагрузок, то могла легко сама принять решение, чтобы действительно где-то себя не загнать или, наоборот, больше развить», — признавалась спортсменка.

Выступала Кузьмина до осени 2019 года, а после объявила об уходе из спорта в возрасте 35 лет.

Чем сейчас занимается?

Кузьмины проживают в словацком городе Банска-Бистрица. В 2015 году в их семье произошло пополнение. Биатлонистка в разгар карьеры родила девочку, которой дали красивое имя Оливия. Анастасия ведет активную общественную жизнь, посещая соревнования и занимаясь благотворительностью.

Сама биатлонистка не забывает российские корни. Она до сих пор думает на русском языке.

«Россия была и будет страной, где мои корни, мои родители и большая часть моей русской семьи. Я чувствую гордость и благодарность за то, что ношу в себе и русский характер и до сих пор думаю на русском языке. Словакия теперь мой дом, дом для моей семьи. Мы знаем и с уважением относимся к местным обычаям и традициям», — признается спортсменка.