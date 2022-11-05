Небинарных биатлонистов выделили в отдельную категорию в Канаде. Что скажет IBU?

Правда, желающих выступать в этой категории пока не нашлось.

Совсем недавно в мире спорта широко обсуждалось появление отдельной категории для небинарных спортсменов на Бостонском марафоне, а сейчас тренд легкоатлетов подхватывают канадские биатлонисты. Но к ним тоже есть большие вопросы.

Что произошло?

Для тех, кто не в курсе, объясним, что небинарность — это когда человек относит себя к некоему третьему полу, не к мужчинам и не к женщинам. Причем речь не о сексуальной ориентации, а о борьбе с общественными догматами. Например, такие люди требуют, чтобы их называли не «он» или «она», а «они». До недавнего времени подобное поведение считалось психическим отклонением. Но сейчас западная толерантность вывела проблему на новый уровень.

В тренировочном центре Альберта решили сделать отдельную категорию NB (небинарные) для биатлонистов, которые не идентифицируют себя ни мужчиной, ни женщиной. Центр находится в столице канадского биатлона и лыж — Кэнморе. В нынешнем сезоне этот город будет принимать этап Кубка IBU, а в следующем здесь состоятся гонки Кубка мира.

Заявление о новой категории было опубликовано на официальном сайте Альберты за месяц до старта нового сезона: «Мы считаем, что все люди должны иметь доступ к гонкам и наслаждаться нашим великим видом спорта, независимо от их пола, — приводятся слова генерального менеджера центра Эльмара Хегера. — Для нас важно жить ценностью инклюзивности, а это означает твердо стоять на вере в то, что наш спорт предназначен для всех».

Центр биатлона Альберта ежегодно проводит Калфорекс Кап. Это несколько гонок в сезоне по выходным дням, в которых соревнуются преимущественно спортсмены клуба, но участие могут принять и биатлонисты из других центров. В каждой гонке спортсмены набирают очки, и лучших по итогам сезона премируют. Именно для Калфорекс Кап и ввели категорию NB. Старт нового розыгрыша Кубка — 26-27 ноября. Всего запланировано 12 гоночных дней.

На сайте уточняется, что новая категория открыта не для всех, а только для биатлонистов старше 17 лет. Соревнования среди небинарных спортсменов планируют проводить как минимум два ближайших сезона.

Биатлонист. Фото Global Look Press

А что дальше?

Сообщается, что еще никто не зарегистрировался в новой категории. В клубе считают, что небинарным спортсменам необходимо время, чтобы решиться на подобный шаг. Есть вероятность, что весь сезон пройдет без небинарных гонок. Но даже если желающих к первым гоночных выходным не появится, в центре готовы держать категорию открытой до конца зимы.

Эльмар Хегер говорит, что в его клубе занимались небинарные биатлонисты, но были вынуждены завершить карьеру из-за отсутствия категории NB.

«Около двух лет назад мне стало известно о спортсменах, которые ушли из спорта, потому что не могли идентифицировать себя с категориями, которые мы предлагали. Вместо того чтобы услышать, что мы можем потерять больше спортсменов, которые не чувствовали себя желанными, мы даем такую возможность в качестве первого шага, чтобы сделать наш вид спорта более эксклюзивным», — сказал генеральный менеджер центра.

Остается вопрос, на который не дается ответа ни на сайте организации, ни в статьях канадских СМИ, посвященных небинарным биатлонистам. На каких дистанциях в категории NB будут выступать спортсмены? В биатлоне у женщин и мужчин бегают разные дистанции. Так, в спринте парням нужно преодолеть 10 километров, а девушкам — 7,5. Сколько готовы бежать те, кто не идентифицирует себя с этими гендерами? Или нужно создавать специальные круги для небинарных атлетов?

Пока на подобный шаг решились только в одном клубе, но другие центры в Канаде уже к нему присматриваются. При этом в федерации канадского биатлона и американского уже приняли новую политику в отношении трансгендеров и небинарных. Гендерных категорий на внутренних стартах в США и Канаде по-прежнему две: женщины и мужчины. Но каждый может сам выбрать, где ему выступать.

«Все спортсмены могут участвовать в той гендерной категории, которая лучше всего соответствует их гендерной идентичности, без ограничений, медицинского вмешательства или подтверждения пола. После того как спортсмен выбирает гендерную категорию на сезон, он должен соревноваться в той же категории до конца сезона. Они не могут менять категории в течение этого сезона без разрешения специальной комиссии», — говорится на официальном сайте команды США.

В данном случае остается проблема, которая актуальна и для других видов спорта, в которых за океаном ввели подобную политику. Представьте, что биатлонист-мужчина, идентифицирующий себя женщиной, решает выбрать соответствующую категорию. После он начинает выигрывать местные старты и стучаться в двери женской сборной США. Будут ли в американской биатлонной федерации добиваться того, чтобы этого небинарного спортсмена допустили до Кубка мира? Или его карьера при всех успехах на локальных стартах так и не выйдет на международный уровень? Что ему ответят в IBU?

Биатлонист. Фото Global Look Press

Как в других видах?

Как уже упоминалось ранее, канадский биатлонный центр не стал первопроходцем в создании новой категории. Еще в сентябре на официальном сайте Бостонского марафона сообщили, что небинарные спортсмены будут соревноваться в этот раз отдельно.

Сам марафон пройдет 17 апреля следующего года. И до этой даты новаторам нужно решить много вопросов. В частности, непонятно, по каким нормативам будут квалифицироваться небинарные легкоатлеты. Принять участие в этом марафоне может не любой желающий. Мужчины до 34 лет должны выбегать из трех часов, а женщины — из 3 часов 30 минут.

Также не совсем четко определенны критерии для небинарности. В американском биатлоне не требуют никаких справок от врачей или других подтверждений своих особенностей. Потребуют ли их на Бостонском марафоне?

Что известно уже сейчас — это то, что призовые в небинарной категории будут такими же, как в мужской и женской, хотя уровень конкуренции там явно меньше. Победитель получит 150 тысяч долларов, за второе место дадут 75, за третье — 40.

Более тихо прошла небинарная революция на Чикагском марафоне. Соревнования состоялись 8 октября. При этом никаких специальных объявлений не было. Просто при регистрации участники могли в графе «пол» выбрать «небинарный». Некоторые в США даже раскритиковали организаторов за то, что этому шагу не сделано публичной огласки до старта. В новостях говорится, что в новой категории выступило около 70 бегунов.

Историй о том, что мужчины выигрывают в женских соревнованиях, становится все больше. Но в России подобные нечестные победы исключены, ведь у нас в стране запрещена пропаганда нетрадиционных ценностей.