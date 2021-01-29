Резерв сборной на чемпионате Европы не впечатляет. Состав на чемпионат мира предопределен?

Запасные пока не оправдывают выданных им авансов, хоть и собрали три медали в четырех гонках.

Открытый чемпионат Европы. Спринт

Мужчины

1. Мартин Егер (Швейцария) — 27.19,2 (0)

2. Карим Халили (Россия) — 7,3 (0)

3. Йоханнес Кюн (Германия) — 15,3 (2)

Женщины

1. Байба Бендика (Латвия) — 22.00,7 (1)

2. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 5,7 (0)

3. Анастасия Шевченко (Россия) — 9,7 (0)

В польском Душники-Здруй проходит чемпионат Европы по биатлону. Традиционно этот турнир избегают лидеры мирового сезона и участвуют в нем прежде всего резервисты топовых сборных и представители третьего эшелона мирового биатлона. Для многих старт за пару недель до ЧМ последняя возможность запрыгнуть в состав на главный турнир года, но вот только для тренеров российской сборной пока поводов для оптимизма мало. Реальных претендентов, которые точно усилили бы команду на чемпионате мира на ЧЕ пока не видно, хотя в плане долгосрочных перспектив турнир дал много пищи для размышлений.

Гараничев снялся со спринта, а Халили выиграл первую мужскую медаль

Главной интригой ЧЕ было выступление Евгения Гараничева. Один из самых опытных спортсменов этой вариации сборной на этапах Кубка мира сначала неплохо стартовал после сложностей с карантином, но вот новогодняя пауза его выбила из колеи. Началом конца выглядел масс-старт с семью промахами и последним местом. Чемпионат Европы — крайний шанс для Евгения заявить о своих претензиях на ЧМ, но пока что единственная гонка Гараничева на турнире закончилась неудачей.

Призер Олимпиады стартовал в индивидуальной гонке с удачного стартового номера и работал при неплохих погодных условиях, что не помогло ему ни в стрельбе, ни на трассе. Скорость и точность Евгения до сих пор не впечатляют, а со спринта Гараничев и вовсе снялся по не до конца ясным проблемам. По крайней мере общественности их не называют. Со слов главного тренера мужской сборной резерва Сергея Белозерова решение не бежать Гараничев принял сам, советуясь только с личным тренером.

Белозеров же отмечает слабую стрельбу Евгения и проблемы в отказе выступать главной звезды своей команды, судя по всему, не видит. После индивидуальной гонки, где достойно себя показал разве что Карим Халили (четвертое место), нам обещали медальный дождь. Для этого нужно всего лишь «качественно выступить в стрелковой части и ходом не упасть». Удивительные биатлонные открытия — для победы нужна точная стрельба и хорошая скорость. У того же Халили пока не хватает либо одного, либо второго. «Карим показал очень высокий результат, в тяжёлых условиях отстрелял на ноль, — оценил в интервью «Матч ТВ» выступление Халили в индивидуальной гонке Белозеров. — Но он максималист, а потому расстроился тому, что не смог завоевать медаль. После финиша Карим даже в растерянности был, поскольку по своему самочувствию ожидал от себя большего».

Медаль пришла в спринте, где Халили действовал увереннее и решительнее на рубеже, а также сильно прибавил в скорости по сравнению с индивидуалкой. Видимо, наступил анонсируемый Белозеровым пик формы после высотной реакклимитазации. К тому же Карим здорово адаптировался к трассе и набирал мощь по ходу дистанции. Результат — «серебро» с реальными претензиями и на «золото». Но достаточны ли локальные успехи на ЧЕ, чтобы менять Каримом кого-то из основы? И кого? Тот же Антон Бабиков неплохо пробежал последнюю эстафету, а гонки Халили на Кубках мира не впечатляли от слова совсем.

Открытие чемпионата — Даниил Серохвостов

Порадовал в спринте и молодой Даниил Серохвостов, который не бежал в индивидуальной гонке. Даниила называют чуть ли не быстрейшим российским биатлонистом, поэтому дебют Серохвостова на крупном турнире был очень ожидаем. Правда вызывал опасения стартовый номер — талантливого юниора отправили в гонку под 93-м стартовым номером. В условиях снежной трассе польского предгорья бежать после почти что 100 соперников — не лучший шанс бороться за медали.

Лыжня работала сильно против Серохвостова, но что удивительно — Даниил выдал потрясающую скорость даже когда на него уже и не рассчитывали. После первого круга некоторое время он и вовсе лидировал, зацепиться же за тройку помешали два промаха на стойке. Итоговое попадание в топ-10 с таким стартовым номером — очень достойный результат для дебюта. Но опять же торопиться с переводом Даниила в основную команду не стоит. А вот дать ему шанс в одной из эстафет ЧЕ на выходных нужно обязательно.

Помимо Серохвостова и Халили на эстафеты претендуют и Никита Поршнев с Кириллом Стрельцовым. На уровне чемпионата Европы Никита и Кирилл смотрятся средне. В индивидуальной гонке они попали в топ-15, в спринте вывалились за топ-30. Учитывая опыт их могут пригласить на сбор перед ЧМ, только вот сомнительно всерьез рассматривать кандидатуры Поршнева и Стрельцова на поездку в Поклюку.

Как и Семена Сучилова. Пять промахов в индивидуалке и последнее среди наших (59-е) место, откровенно слабый последний круг спринта. Сучилов откровенно не готов к важным гонкам как с точки зрения психологии, так и с физиологии.

Лучшие в женской сборной — Куклина и Шевченко

В женской команде больше всего мотивации рвать и метать в Польше у Ларисы Куклиной. По предварительным раскладам на ЧМ она если и едет, то в резерв. Ее место в эстафетах удачно заняла Татьяна Акимова, внезапно вернувшейся в спорт. После того как Акимова принесла сборной победу ее сразу же взяли на сбор с основной командой, Куклина поехала тренироваться с резервом. Решение выступать на ЧЕ — ее собственное и поэтому выкладывается она на полную.

Учитывая опыт и статус получается пока с переменным успехом. Неплохой вышла индивидуальная гонка, где с промахом Куклина заняла третье место. Любопытно, что Лариса обошла в битве за «бронзу» другую россиянку — Анастасию Шевченко. При этом Шевченко отстреляла индивидуалку чисто, а на финише разрыдалась. Но как утверждает тренер Сергей Коновалов — это были слезы радости.

В спринте Шевченко и Куклина обменялись позициями. На этот раз с «бронзой» уже Анастасия, а Лариса в двух секундах от подруги по команде четвертая. В целом именно эти девушки пока что имеют больше всего шансов после поездки в Душники-Здруй бронировать билеты в Словению, причем не для туристических целей. Особенно хочется увидеть на ЧМ Шевченко — не так много у нас готовых уже сейчас к серьезным битвам биатлонисток 99-го года рождения.

Потому что на других резервисток пока надеяться сложно. Валерия Васнецова «застрелилась» в индивидуальной гонке, но реанимировалась в спринте. Наталья Гербулова в обеих гонках в топ-25, молодая Полина Шевнина стала 17-ой с двумя промахами в среду, но вот сегодня она замыкает топ-40. Анастасию Горееву пустили только в спринт и справилась она неважно — 30 результат с тремя промахами, не особо воспользовалась своим шансом в индивидуалке и Екатерина Носкова — 27-ой результат с тремя незакрытыми мишенями.

Окончательные выводы делать нужно только после гонок преследования и эстафет, которые пройдут в субботу и воскресенье, но пока что железных кандидатов на ЧМ и прогнозируемого разрыва соперников на польских склонах не видно.