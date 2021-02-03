Опыт последних лет показывает, что даже очень сильные лыжники редко добиваются суперуспехов при переходе в биатлон.

Последние лет пять в России кризис в биатлоне, но при этом впечатляющий подъем в лыжных гонках. Естественно, тут же возникли разговоры: а что, если лыжников взять и научить стрелять? Ведь Большунов или Наталья Непряева кажутся на голову сильнее биатлонистов на лыжне. А опыт Анфисы Резцовой говорит о том, что быстрым ходом можно компенсировать даже огромное количество промахов. Однако все не так просто. И если обратиться к мировому, да и российскому опыту, выяснится, что успешных переходов за последнее время было куда меньше, чем провальных. А уж совмещать два вида спорта не под силу почти никому.

Самый последний пример — переход в биатлон знаменитой лыжницы, олимпийской чемпионки и чемпионки мира шведки Стины Нильссон. Казалось, у Стины есть все, чтобы стать в биатлоне новой звездой: она не ветеран (всего 27 лет), в лыжах очень сильна была именно в контактных спринтерских гонках, а живет в Эстерсунде, то есть в самой Мекке шведского биатлона.

Однако пока дела у Нильссон совсем не ладятся. На недавнем чемпионате Европы она выступила в связке спринт — преследование, где была соответственно 42-й и 38-й. Тут дело даже не столько в результатах, сколько в том, что у Стины проблемы... с ходом по трассе. Да-да, в том же преследовании она проиграла россиянке Ларисе Куклиной 22 секунды только на лыжне. Причем половину из них — только на последнем круге.

Специалисты давно говорят, что бег с винтовкой за плечами сильно отличается от просто конькового хода. Тут есть свои нюансы техники, плюс постоянная интервальная работа: от стрельбы до стрельбы. Далеко не каждый лыжник способен безболезненно переключиться. Предпочтение тут отдается дистанционщикам с острым финишем — в идеале таким, как Александр Большунов или Сергей Устюгов.

Лучшие биатлонисты по скорости уже сравнимы с ведущими лыжниками. Мартен Фуркад в 2015-м стал 22-м в гонке лыжного Кубка мира на дистанции 10 км свободным стилем, уступив всего порядка 20 секунд олимпийскому чемпиону по лыжам Александру Легкову и пробежав в одни ноги с норвежцем Шуром Рете. Йоханнес Бе в 2012-м был вторым на юниорском чемпионате Норвегии.

А самый успешный пример здесь — это тоже норвежец Ларс Бергер, завершивший карьеру несколько лет назад. Бергер стал единственным биатлонистом в мире, кому удалось стать чемпионом мира и в биатлоне, и в лыжных гонках. Причем если в биатлоне Ларс трижды побеждал на мировых форумах только в эстафетах, то в лыжах умудрился выиграть в одиночку.

В 2005-м на чемпионате мира в Саппоро пошел снег, а Ларсу повезло со стартовой группой. Так Бергер стал чемпионом мира, обойдя в том числе и нашего Легкова. Потенциально Ларс, наверное, мог бы сделать в лыжах более громкую карьеру, чем в биатлоне. Из-за проблем со стрельбой его гонки всегда походили на лотерею. Но и в лыжах тоже не все было гладко.

— Я имею шансы только в коньковой разделке, так как классическим ходом и спринтом на высоком уровне не владею, — объяснял Бергер. — Получается, что если уйду в лыжи, то у меня на Кубке мира будет всего пара-тройка гонок за сезон. И не факт, что даже на чемпионате мира или Олимпиаде будет моя дистанция — там же стили чередуются. Ждать своего шанса в лыжах по четыре года я не готов, поэтому выступаю в биатлоне, а на лыжи переключаюсь, когда есть такая возможность.

Резцова выигрывала и с семью промахами

Были примеры успешных переходов и даже совмещения двух видов спорта и в России. Самый последний — это Алексей Слепов. В лыжах он был чемпионом страны и входил в резервную сборную. В биатлоне добился большего: ездил по этапам Кубка мира, выигрывал чемпионат Европы и этапы Кубка IBU. Но глобального прорыва переход Слепову не принес.

Абсолютный успех здесь — это история Анфисы Резцовой, единственной в мире олимпийской чемпионки в лыжах и в биатлоне. Перевес по скорости у Резцовой был так велик, что она умудрялась, например, выигрывать индивидуальную гонку аж с 7 (!) штрафными минутами. Над стрельбой, по собственному признанию, Резцова особо не заморачивалась: любое количество промахов она могла отыграть на лыжне.

Резцова дважды выигрывала в биатлоне Большой хрустальный глобус, стала здесь двукратной олимпийской чемпионкой. Но постепенно гигантский разрыв в скорости между ней и остальными биатлонистками стал сокращаться. И уже в середине 1990-х Анфиса Анатольевна с ее стрельбой перестала попадать в двадцатку лучших. В современном биатлоне представить себе чемпионку с шестью-семью промахами просто невозможно.