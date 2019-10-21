Заседание рабочей группы по восстановлению СБР пройдет в декабре

Очередное заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной федерации пройдет в середине декабря. Об этом сообщил член правления СБР Виктор Майгуров, который входит в состав рабочей группы.

В субботу конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не стал рассматривать изменение статуса СБР, на заседании в Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила 6 из 12 условий своего восстановления.

— Следующее совещание назначено на декабрь. Возможно, оно пройдет в период проведения этапа Кубка мира в Хохфильцене, — цитирует ТАСС Майгурова.

Австрийский этап Кубка мира пройдет с 13 по 15 декабря.