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Заседание рабочей группы по восстановлению СБР пройдет в декабре

13:25

Очередное заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной федерации пройдет в середине декабря. Об этом сообщил член правления СБР Виктор Майгуров, который входит в состав рабочей группы.

В субботу конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не стал рассматривать изменение статуса СБР, на заседании в Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила 6 из 12 условий своего восстановления.

— Следующее совещание назначено на декабрь. Возможно, оно пройдет в период проведения этапа Кубка мира в Хохфильцене, — цитирует ТАСС Майгурова.

Австрийский этап Кубка мира пройдет с 13 по 15 декабря.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7025459

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