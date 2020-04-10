Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что пост главного тренера сборной России займет Валерий Польховский. Специалист возлавлял женскую сборную до декабря 2007 года, а также в сезоне-2011/12. Также он работал со сборными Белоруссии и Казахстана, а в декабре 2019 года занял пост вице-президента СБР. В пятницу правление СБР рекомендовало его на должность главного тренера.

«Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед... Ребята, похоже встречаем нового главного тренера сборной России по биатлону!!! Та-дам! Валерий Польховский!!! Что думаете, друзья? Жду жаришки в комментариях!» — написал Губерниев в Instagram.