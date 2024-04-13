Каминский: «Нам нужны белорусы как конкуренты»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, как формировались составы на смешанную эстафету и сингл-микст на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

— Решение по составам на эстафеты принимали коллегиально. Предлагали всякие разные варианты. Как рулетка крутилась-вертелась.

— К спортсменам прислушивались?

— Учитывали интересы спортсменов, территорий, тренеров. Постарались все, что можно, учесть.

— Есть интересный состав на смешанную эстафету, где Латыпов и Усов, причем Усов — финишер.

— Надо давать ребятам последний этап бегать. Пробовать.

— Пытались составить сильнейшую сборную в смешанной эстафете, чтобы с белорусами бороться?

— Думали, но в итоге получилось вот так. В моем варианте были другие составы у первых трех команд. Но что делать? Послушали всех тренеров и сделали такой вариант.

— У белорусов нет команды в сингл-миксте. Не обидно?

— Конечно. Нам они нужны как конкуренты.

— Теряется смысл Кубка Содружества, когда белорусы не участвуют. Согласны?

— Может надо было кому-то из наших девчонок дать им. У них хорошие ребята, хорошо и быстро стреляют.

— Как отнеслись к изменению программы, что личные гонки заменили на командные?

— Хорошая идея. Особенно та идея, которую планировали изначально. Не смогли ее реализовать, потому что дистанция должна быть утвержденная. А предлагалась новая дистанция, — сказал Каминский.

В субботу, 13 апреля, победу в сингл-миксте Кубка Содружества одержала команда Россия-6, в составе которой выступали Антон Бабиков и Анастасия Гореева. Спортсмены финишировали с результатом 43 минуты и 42,2 секунды.

Второе место в гонке заняли Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Россия-7), уступив победителям 59,5 секунды. Тройку лучших замкнули Василий Томшин и Анастасия Батманова (Россия-2, +1.53,8).

Четвертый этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.