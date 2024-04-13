Команда Логинова и Халили выиграла смешанную эстафету на Кубке Содружества
Биатлонисты Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Карим Халили стали победителями смешанной эстафеты на 4-м этапе Кубка Содружества.
Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 34,4 секунды с 13 дополнительными патронами 3 штрафными кругами.
Второй стала команда Россия-1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин), отставшая от лидеров на 11 секунд.
Третье место завоевала Россия-4 (Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов) с отставанием 29,4 секунды.
Кубок Содружества. 4-й этап (финал). Мурманск
Смешанная эстафета
1. Россия-6 (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Карим Халили) — 1.12.34,4 (3 штрафных круга + 13 дополнительных патронов)
2. Россия-1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин) — +11.0 (1+11).
3. Россия-4 (Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов) — +29,4 (3+10)