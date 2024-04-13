Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:32

Томшин: «Когда узнал, что бегу в сингл-миксте с Настей, то стал волноваться. Не хотел подвести любимую супругу»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Василий Томшин и Анастасия Батманова прокомментировали свою первую медаль для своей семьи — бронзу в сингл-миксте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

— Ваша мечта побеждать вместе сбылась?

Батманова: — Состав на сингл был очень неожиданным. Ни я, ни Вася не просили тренеров поставить нас вместе. Когда я увидела протоколы, то была очень сильно удивлена. Сразу же написала ему, а мы живем в разных комнатах.

Томшин: — Очень круто вышло. Спасибо всем причастным к этому решению. Я первым делом стал волноваться, потому что это двойная ответственность, потому что не хотел подвести свою любимую супругу. Но потом настроился получать удовольствие, потому что это наш общий семейный праздник.

— У Насти, наверное, сердце выпрыгивало из груди, когда Вася бежал последний этап?

Батманова: — Да, очень сложно было смотреть последнюю стрельбу и последний круг. Меня все успокаивали: «Это же Вася, у него прекрасный финишный круг», — говорили мне. А я им отвечала, что они не знают, в каком он сейчас состоянии.

— С папой бежала, с мужем теперь тоже. Кто дальше? Сын?

Батманова: — Кстати, пока получается, что с мужем у меня лучший результат. Только раз в своей карьере я выступала в сингле с кем-то не из семьи. Я очень рада, что у нас все так здорово получилось сегодня. Я думала, что команды формируют по принципу «лучший с лучшими», а оказывается надо было вдвоем пробежать плохо и попасть в одну команду (смеется).

— Белорусских соперников не хватало в гонке?

Томшин: — Да, конечно, жаль, что они не приняли участие в сингл-миксте.

Бабиков и Гореева финишировали с результатом 43.42,2. Вторыми стали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева (Россия-7) с отставанием + 59,5, замкнули тройку Василий Томшин и Анастасия Батманова (Россия-2, +1.53,8).

Четвертый этап Кубка Содружества проходит в Мурманске до 14 апреля.

Анастасия Батманова
Василий Томшин
0
Читайте также
Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Биография Павла Котова: карьера и жизнь российского теннисиста
Взрыв машины экс-подполковника СБУ определили как покушение на убийство
«Зенит» лишился ключевого бразильца и мотивации, «Краснодар» — чемпионского футбола. Что происходит с лидерами РПЛ перед «золотым» матчем
Миссия Японии при ООН раскритиковала Россию и вспомнила Хиросиму и Нагасаки
На Украине объяснили невозможность сбить поразившую Трипольскую ТЭС ракету
Популярное видео
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабиков: «Мне было жаль Горееву, что ее поставили со мной в сингл-миксте»

Каминский: «Нам нужны белорусы как конкуренты»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости