Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира, Логинов остался на втором месте

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира. 25-летний спортсмен оформил хет-трик на домашнем этапе в Холменколлене, победив в спринте, пасьюте и масс-старте. Он набрал 1262 очка.
Sprint, Pursuit, Individual, Mass Start, Overall -- he's got them all! @7ohannesbo sweeps the Globes this winter! #HOL19 🏆🏆🏆🏆🏆– IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.
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Второе место занял россиянин Александр Логинов (854), третье - француз Кантен Фийон Майе (843). В двадцатку лучших попал еще один представитель России - Евгений Гараничев стал 15-м (510).
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 1262 (+60)
2 (2). Александр Логинов (Россия) - 854 (+23)
3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) - 843 (+16)
4 (4). Симон Дестье (Франция) - 831 (+36)
5 (5). Арнд Пайффер (Германия) - 802 (+54)
6 (6). Тарьей Бе (Норвегия) - 724 (+31)...
15 (15). Евгений Гараничев (Россия) - 510 (+10)...
29 (30). Матвей Елисеев (Россия) - 298 (+24)...
36 (36). Дмитрий Малышко (Россия) - 173 (0)...
53 (53). Александр Поварницын (Россия) - 66 (0)...
73 (73). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...
83 (83). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)...
96 (96). Никита Поршнев (Россия) - 5 (0)