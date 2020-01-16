Йоханнес Бе опустился в зачете Кубка мира со второго места на четвертое, в тройке — только французы
Француз Мартен Фуркад упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира по итогам спринта в Рупольдинге. Фуркад не допустил промахов и занял первое место.
В тройку лидеров поднялись его соотечественники Симон Дестье и Кантен Фийон Майе.
Норвежец Йоханнес Бе опустился в общем зачете на четвертое место. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса пропускает январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка.
Лучший из россиян Александр Логинов, ставший сегодня 11-м, сохранил пятое место.
В зачете спринта Фуркад также вышел в лидеры, а Бе опустился с первой строчки сразу на пятую.
Общий зачет (м)
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 447 (+60)
2 (3). Симон Дестье (Франция) — 392 (+40)
3 (6). Кантен Фийон Майе (Франция) — 382 (+54)
4 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 374 (0)
5 (5). Александр Логинов (Россия) — 359 (+30)
6 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 355 (+13)...
11 (10). Матвей Елисеев (Россия) — 281 (+24)...
35 (31). Евгений Гараничев (Россия) — 79 (0)...
38 (35). Никита Поршнев (Россия) — 64 (0)...
51 (48). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...
53 (50). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...
59 (57). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (0)
Спринт (м)
1 (4). Мартен Фуркад (Франция) — 220 (+60)
2 (5). Симон Дестье (Франция) — 193 (+40)
3 (3). Александр Логинов (Россия) — 191 (+30)
4 (11). Кантен Фийон Майе (Франция) — 180 (+54)
5 (1). Тарьей Бе (Норвегия) — 176 (+13)
6 (6). Матвей Елисеев (Россия) — 171 (+24)...
37 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 37 (0)...
45 (41). Никита Поршнев (Россия) — 28 (0)...
54 (52). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (0)...
58 (56). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 4121 (+378)
2 (2). Франция — 3980 (+454)
3 (3). Германия — 3641 (+416)
4 (4). Россия — 3521 (+342)
5 (5). Швеция — 2967 (+325)
6 (6). Чехия — 2957 (+324)