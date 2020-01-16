Француз Мартен Фуркад упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира по итогам спринта в Рупольдинге. Фуркад не допустил промахов и занял первое место.

В тройку лидеров поднялись его соотечественники Симон Дестье и Кантен Фийон Майе.

Норвежец Йоханнес Бе опустился в общем зачете на четвертое место. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса пропускает январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка.

Лучший из россиян Александр Логинов, ставший сегодня 11-м, сохранил пятое место.

В зачете спринта Фуркад также вышел в лидеры, а Бе опустился с первой строчки сразу на пятую.

Общий зачет (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 447 (+60)

2 (3). Симон Дестье (Франция) — 392 (+40)

3 (6). Кантен Фийон Майе (Франция) — 382 (+54)

4 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 374 (0)

5 (5). Александр Логинов (Россия) — 359 (+30)

6 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 355 (+13)...

11 (10). Матвей Елисеев (Россия) — 281 (+24)...

35 (31). Евгений Гараничев (Россия) — 79 (0)...

38 (35). Никита Поршнев (Россия) — 64 (0)...

51 (48). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...

53 (50). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...

59 (57). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (0)

Спринт (м)

1 (4). Мартен Фуркад (Франция) — 220 (+60)

2 (5). Симон Дестье (Франция) — 193 (+40)

3 (3). Александр Логинов (Россия) — 191 (+30)

4 (11). Кантен Фийон Майе (Франция) — 180 (+54)

5 (1). Тарьей Бе (Норвегия) — 176 (+13)

6 (6). Матвей Елисеев (Россия) — 171 (+24)...

37 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 37 (0)...

45 (41). Никита Поршнев (Россия) — 28 (0)...

54 (52). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (0)...

58 (56). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 4121 (+378)

2 (2). Франция — 3980 (+454)

3 (3). Германия — 3641 (+416)

4 (4). Россия — 3521 (+342)

5 (5). Швеция — 2967 (+325)

6 (6). Чехия — 2957 (+324)