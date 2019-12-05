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Йоханнес Бе: «Мне будет сложно завоевать Кубок мира»

11:21
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Биатлонист сборной Норвегии, обладатель «Большого хрустального глобуса"-2019 Йоханнес Бе предположил, что не сможет выиграть повторно эту награду. Накануне на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) он занял 10-е место в индивидуальной гонке.

— Завоевать Кубок мира мне будет очень сложно, поскольку в январе я буду присутствовать на родах, — цитирует норвежца NRK. — Сейчас нужно забыть об этой индивидуальной гонке. Впереди спринт в Хохфильцене, от которого хочу получить удовольствие. Отстаю от Фуркада в общем зачете на несколько очков и постараюсь вернуться на вершину. Хочу отпраздновать Рождество в желтой майке лидера.

Все о биатлоне, Кубок мира-2019/2020: расписание, результаты и зачет

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