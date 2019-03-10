19:27 | Биатлон

Йоханнес Бе досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. 25-летний спортсмен занял второе место в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрал 1050 очков.

Россиянин Александр Логинов занимает 2-е место (726), француз Кантен Фийон Майе - третье (692). Россиянин Евгений Гараничев располагается на 16-й строчке, Матвей Елисеев - на 31-й, Дмитрий Малышко - на 35-й, Александр Поварницын - на 52-й, Эдуард Латыпов - на 69-й, Максим Цветков - на 78-й. 

Общий зачет (м)

1 (1).     Йоханнес Бе (Норвегия) - 1050 (+54)

2 (2).     Александр Логинов (Россия) - 726 (+27)

3 (4).     Кантен Фийон Майе (Франция) - 692 (+48)

4 (3).     Симон Дестье (Франция) - 685 (+9)

5 (6).     Мартен Фуркад (Франция) - 632 (+40)

6 (5).     Симон Эдер (Австрия) - 626 (+31)...

16 (16). Евгений Гараничев (Россия) - 402 (+32)

17 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) - 349 (+60)...

31 (31). Матвей Елисеев (Россия) - 219 (+6)...

35 (35). Дмитрий Малышко (Россия) - 166 (+11)...

52 (52). Александр Поварницын (Россия) - 66 (0)...

69 (68). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...

78 (77). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)

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