Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. 25-летний спортсмен занял второе место в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрал 1050 очков.
Россиянин Александр Логинов занимает 2-е место (726), француз Кантен Фийон Майе - третье (692). Россиянин Евгений Гараничев располагается на 16-й строчке, Матвей Елисеев - на 31-й, Дмитрий Малышко - на 35-й, Александр Поварницын - на 52-й, Эдуард Латыпов - на 69-й, Максим Цветков - на 78-й.
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 1050 (+54)
2 (2). Александр Логинов (Россия) - 726 (+27)
3 (4). Кантен Фийон Майе (Франция) - 692 (+48)
4 (3). Симон Дестье (Франция) - 685 (+9)
5 (6). Мартен Фуркад (Франция) - 632 (+40)
6 (5). Симон Эдер (Австрия) - 626 (+31)...
16 (16). Евгений Гараничев (Россия) - 402 (+32)
17 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) - 349 (+60)...
31 (31). Матвей Елисеев (Россия) - 219 (+6)...
35 (35). Дмитрий Малышко (Россия) - 166 (+11)...
52 (52). Александр Поварницын (Россия) - 66 (0)...
69 (68). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...
78 (77). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)