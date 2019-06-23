Яна Романова: "Есть большая вероятность, что история с медалями Сочи-2014 решится в нашу пользу"

Российская биатлонистка Яна Романова заявила, что существует большая вероятность того, что она может выиграть суд против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова. Спортсменка вместе с Ольгой Зайцевой и Ольгой Вилухиной подала иск в суд Нью-Йорка по делу о клевете.

- До сих пор идут судебные разбирательства, мы единственные биатлонистки, которые не подавали апелляцию, потому что дело еще рассматривается в американском суде, - приводит слова Романовой портал "Омск здесь". - Это один из этапов, чтобы представить собранные доказательства. Дальше будет Спортивный арбитражный суд. У меня нет стопроцентной уверенности, что все решится в нашу пользу, но такая вероятность, и достаточно большая, есть.

Напомним, Родченков заявил, что Романова, Вилухина и Зайцева употребляли допинг во время Олимпиады-2014. После этого они были лишены серебряных медалей в эстафете.

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