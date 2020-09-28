Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» рассказал о ситуации шведского тренера Вольфганга Пихлера, который находится в искусственной коме.

— Мне мои немецкие товарищи сообщили, что он катался на велосипеде и случилась какая-то проблема. Он же тренировался до последнего, — заявил Губерниев «СЭ». — Вроде как тяжелое состояние у него. Я беспокоюсь, безотносительно от наших душещипательных историй, желаю ему здоровья. Надеюсь, он выкарабкается из этой ситуации. Пихлер очень мощный.

На самом деле, горжусь тем, что у меня с ним были такие жесткие стыки и столкновения. Мы с ним мирились, ссорились. Главное — здоровье. Хочу, чтобы он продолжал быть такой же колоритной фигурой в мировом биатлоне. Я не сомневаюсь, что Пихлер выкарабкается и все у него будет классно. Без Пихлера биатлонный мир скучный. Он же ушел в олимпийский комитет Швеции.

Такие харизматичные люди нужны, и тренировки с такими людьми тоже нужны. Это делает вид спорта зажигательным, интересным и бескомпромиссным. Горжусь тем, что я стоял на страже пихлеровской работы в сборной России. Мы видели, как он сделал выводы, потерпев неудачу с российскими биатлонистками. Потом уже здорово отработал на Олимпиаде в Корее со шведской командой. Плюс уважение вызывает, что он поддержал сейчас и Зайцеву, и остальных девчонок. Безотносительно от всей этой истории, желаю Пихлеру здоровья. Он недюжинный мужик. Я очень переживаю и шлю Вольфгангу лучи поддержки. (Сергей Федоров)